«الشارقة للمسرح الكشفي» ينطلق 29 الجاري

المصدر: الشارقة ـــ البيان

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق عند الثامنة من 29 الشهر الجاري، فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان المسرح الكشفي، الذي تنظمه إدارة المسرح بدائرة الثقافة، بالتعاون مع مفوضيَّة كشافة الشارقة.

وعقدت إدارة المسرح في دائرة الثقافة ومفوضيَّة كشافة الشارقة، مؤتمراً صحافياً، اليوم الاثنين، بمقر الأخيرة، للكشف عن تفاصيل الدورة العاشرة، التي تشهد مشاركة نحو 50 كشفياً، بعروض مسرحيَّة قصيرة، تم إعدادها في معسكر تدريبي تحت إشراف مجموعة من الفنانين المسرحيين، ويجسدها منتسبو مفوضيَّة كشافة الشارقة، وفريق من جوالة طلاب الجامعة القاسميَّة.

واستهلّ المؤتمر بكلمة لمريم المعيني مدير إدارة الفعاليات في إدارة المسرح، أشارت خلالها إلى أن المهرجان تنامى خلال السنوات العشر الماضية، وساعد في رفد المجال المسرحي بالعديد من المواهب في مجالات التمثيل والإخراج، لافتة إلى أن فعاليات المهرجان ستجري في فناء مقر مفوضيَّة كشافة الشارقة، الذي تتوسطه منصة دائريَّة، تنتشر حولها مقاعد الجمهور، وصمم المنظر العام للمكان، بحيث يحاكي المخيم الكشفي، تماهياً مع فكرة المهرجان الذي يمزج بين تقاليد الفن المسرحي ومبادئ الحركة الكشفيَّة.

وقالت المعيني: إن الأعمال المشاركة، تتسابق على ثلاث جوائز أساسيَّة، تُمنح في ختام المهرجان لـ: «أفضل فرقة»، و«أفضل أداء جماعي»، و«جائزة لجنة التحكيم»، إضافة إلى أربع جوائز أخرى، تذاع أسماء الفائزين بها يومياً، وهي: «أفضل فكرة»، و«أفضل معالجة إخراجيَّة»، و«أفضل مسامر»، و«أفضل تمثيل».

واختارت إدارة المهرجان الذي يختتم في 30 الجاري، لجنة تحكيم تضم: الدكتور محمد يوسف، ويحيى البدري، ومجدي محفوظ.