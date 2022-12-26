مهرجان القيروان للشعر العربي يختتم فعاليات الدورة السابعة

المصدر: تونس ـــ قرطاج

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اختتم مهرجان القيروان للشعر العربي فعاليات الدورة السابعة التي أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ونظمتها دائرة الثقافة في الشارقة بمشاركة فاعلة ومميزة من شعراء ونقاد وأدباء تونسيين.

أقيم حفل الختام في بلدية قرطاج في العاصمة التونسية تونس، بحضور عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، والشاعرة جميلة الماجري مديرة بيت الشعر في القيروان، وجمع كبير من محبي الكلمة.

وقال عبد الله العويس: «أثبتت بيوت الشعر في الوطن العربي والتي تحظى بمتابعة ورعاية مثمرة من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أثبتت أهميتها ودورها الفاعل في إعلاء الشعر العربي الأصيل، وإسهام»البيوت«الواضح في اكتشاف الأقلام الشعرية الشابة وتقديمها للساحة الشعرية العربية».

وأضاف العويس: «اتضح ذلك من خلال أنشطة بيوت الشعر المتعددة التي تنظمها بصفة منتظمة، الأمر الذي انعكس على الشعراء المشاركين في المهرجان الذين عبّروا عن فرحتهم بهذه السانحة التي تساعد على إبرازهم، وتتيح لهم فرصة مناسبة للقاء زملاء الشعر».

وعبّر شعراء عن سعادتهم في المشاركة بالمهرجان باعتباره أفقاً إبداعياً مميزاً، مشيرين إلى أن بيت الشعر في القيروان الذي يحظى برعاية صاحب السمو حاكم الشارقة، يعد مكسباً على المستويين المحلي والعربي، خاصة وأنه يستقطب شعراء من خارج تونس، معربين عن امتنانهم لسموّه الداعم الأول للشعر العربي عبر مبادرة عربية غير مسبوقة تتمثّل في بيوت الشعر. ووصف مبدعون الشارقة بإمارة «الضوء» باعتبارها تنبض بالثقافة والفن والحضارة والجمال.

وشرّع المهرجان، خلال أيامه المميزة، أبوابه للمبدعين القادمين من مختلف المدن التونسية، وكانت السعادة ترتسم على وجوه المشاركين، خاصة وأن الأمسيات جمعت شعراء في مكانٍ واحدٍ.