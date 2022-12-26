«ليلى»..مسرحية تكرس قيمة القراءة

المصدر: الشارقة - البيان

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وسط حضور جماهيري كبير، شهد اليوم الثالث من أيام مهرجان الإمارات لمسرح الطفل في دورته السادسة عشرة، عرض مسرحية «ليلى والأشرار» من تأليف الكاتب أحمد الماجد، وإخراج الفنان صابر رجب، وإنتاج مسرح خورفكان للفنون.

تدور حكاية العرض حول شخصيتي ليلى وجدتها، الجدة التي تقرأ قصصاً للأطفال كل يوم في قناة تلفزيونية تبث في المدينة. تهم الجدة بقراءة القصص التي أعدتها للأطفال وهي «ليلى والذيب»، «شرشبيل والسنافر»، و«جحا وحماره»، وبسبب الهاتف النقال وانشغال الجدة به طوال اليوم، تنسى الجدة تفاصيل الحكايات، وتخلط بين الثلاثة، في استغراب واضح من مسؤول القناة وليلى الحفيدة العاشقة للقصص، لتظهر الشخصيات الشريرة الثلاثة «الذيب»، «شرشبيل»، «جحا»، وتقوم بإخفاء قصصها القديمة مطالبين الجدة بعد أن قاموا بأخذها معهم إلى الغابة، بكتابة قصص جديدة عنهم لا يكونون فيها أشراراً، لكي يوقعوا بضحاياهم، ويسيطروا على المدينة، بما فيهم شخصية «جحا»، التي يسعى طوال العرض لإثبات أنه شخصية شريرة وليست طيبة، في محاولة منه للانضمام إلى شلة الأشرار.

تبدأ ليلى والمسؤول رحلة البحث عن جدتها، وعن الكيفية التي تمكنهما من إعادة الأشرار إلى القصص التي خرجوا منها، فيجدون الحل في المكتبة، وبينما هم في طريقهم إلى المكتبة، يكون الأشرار قد سبقوهم وأخفوا الكتب التي تتحدث عنهم كي لا يتمكن أحد من إعادتهم إليها بصفاتهم القديمة الشريرة تلك.

رسائل

تضمن العرض الذي أدى أدوار البطولة فيه كل من: نيفين ماضي، وخالد البناي، وراشد النقبي، وعلي أحمد، وملاك، وخالد الحمادي، وناصر الظنحاني، العديد من الرسائل التربوية والأخلاقية التي استقبلها جمهور الأطفال، أهمها الحث على القراءة والتمسك بالكتب.