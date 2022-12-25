الهيئة العربية للمسرح تعلن قائمة العشرين لمسابقة تأليف النص للكبار

المصدر: الشارقة- البيان

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أعلنت الهيئة العربية للمسرح قائمة النصوص المسرحية، التي احتلت المراتب العشرين الأفضل في مسابقة تأليف النص الموجه للكبار «النسخة 15» للعام 2022، حيث تنافس 248 كاتباً، قدموا نصوصهم وفق ناظم «نصوص تنتصر للحياة في مواجهة الموت وتسليعه»، والذي جاء انطلاقاً من أن العالم يعيش موجات موت بأشكال وأعداد ووسائل وأسباب لم تعرفها الإنسانية بكل هذه الكثافة والبشاعة، وهناك تسليع الموت، وتسليع الإنسان وحياته، وعليه وضعت هذه الثيمة الناظمة لإنتاج نصوص تنتصر للحياة في مواجهة ضروب وأشكال وأسباب وفنون الموت، التي تتجلى صورتها في الحاضر والمُعَاش، نصوص تؤكد أن الإنسان والإنسانية هما جوهر الحياة ومعناها.

هذا وستعلن الهيئة العربية للمسرح الفائزين بالمراتب الثلاثة الأفضل في العاشر من يناير 2023، اليوم العربي للمسرح، والذي يصادف افتتاح الدورة 13 من مهرجان المسرح العربي، الذي تنظمه الهيئة في الدار البيضاء، بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية.