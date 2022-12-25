محاضرة حول «مان بوكر» في النادي الثقافي العربي

المصدر: الشارقة - البيان

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استضاف النادي الثقافي العربي في الشارقة، أول من أمس، د. غانم السامرائي أستاذ الأدب المقارن واللغة الإنجليزية، في محاضرة بعنوان «جائزة مان بوكر بين المركزية الغربية وريادة الاتجاهات السردية المعاصرة».

وتناول المحاضر تاريخ الجائزة ودورها في تطوير الرواية العالمية من حيث الأسلوب والمفاهيم والتقنيات السردية، منوهاً إلى أنها استندت في مراحل من نشاطاتها إلى رؤية قائمة على المركزية الغربية، بيد أنها مؤخراً بدأت تلتفت للأعمال الروائية المتميزة التي يبدعها كتاب من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي.