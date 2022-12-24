انطلاق الدورة 15 للمهرجان الوطني للمسرح المحترف بالجزائر

المصدر: رويترز

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انطلقت الدورة الخامسة عشرة للمهرجان الوطني للمسرح المحترف بالجزائر أمس الجمعة بمشاركة أكثر من 30 عرضا من بينها 13 عرضا ضمن المسابقة الرسمية.

وكرم المهرجان في الافتتاح الفنان طه العامري (95 عاما) عضو فرقة جبهة التحرير الوطني، الذي تحمل هذه الدورة اسمه، كما شمل الحفل تقديم العرض الكوريغرافي (نحو النور) إخراج رياض بروال.

وقالت وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية صورية مولوجي في الافتتاح "المسرح الجزائري كما العالمي، انتصر للقيم الإنسانية، وهذا هو الرهان اليوم، أن نقدم مسرحا حقيقيا لا يغفل الجوانب الفنية والإبداعية ويُقوم القيم الإنسانية التي تشغلنا وتجعلنا نستوعب الاختلاف والتعدد، أن نقدم مسرحا محليا لكنه مفتوح على القراءة والتلاقي العالمي".

وأضافت "هكذا كانت ولا تزال معركة العقول والآداب وكل الفنون، تحت فيلق يصدح بقيم الجمال والكبرياء، وولدت فرقة جبهة التحرير الوطني لتكون صوت الجزائر في أكبر عواصم العالم، وتشرح للإنسانية نضال الجزائريين وجراحهم الدامية وتؤكد للعالم أجمع الحق الكامل والشرعي في الحرية والكرامة والسلام".

وأشارت إلى أن العام 2023 سيشهد حركة مسرحية غير مسبوقة من خلال عروض منتجة خصيصا بمناسبة مرور 60 عاما على الاستقلال بمختلف المسارح الوطنية، إضافة إلى تنظيم قوافل مسرحية تجوب ربوع الجزائر.

وكان قد سبق حفل الافتتاح عرض في الهواء الطلق بساحة محمد التوري لفرقة الموجة من مستغانم بعنوان (ديوان القراقوز)، وكذلك حفل موسيقي للفرقة النحاسية والمجموعة الصوتية للمديرية العامة للحماية المدنية.

وبجانب العروض المسرحية، أعد المهرجان الممتد حتى الأول من يناير، برنامجا فكريا وأدبيا ثريا بمشاركة خبراء وأكاديميين من الجامعات الوطنية إضافة إلى خمس ورش تدريبية في مختلف فنون العرض المسرحي.