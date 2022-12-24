عروض مدهشة لأفضل نجوم العالم

المصدر: دبي - البيان

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يستعد سكاي دايف دبي، المطل على الواجهة البحرية الاستثنائية «دبي هاربر»، لاستضافة مهرجان Swoop Festival في نسخته الأولى هذا الشهر، وهو الأول من نوعه في المنطقة. سيقام الحدث لمدة ثلاثة أيام في الفترة من 28 إلى 30 ديسمبر الجاري أمام نادي زيرو غرافيتي، حيث سيستمتع الهواة وعشاق الإثارة بنهاية أسبوع مليئة بالمشاهد التي تخطف الأنفاس.

تعتبر رياضة القفز بالمظلات من أكثر أنواع الرياضات المليئة بالجرأة والمتعة، وهي تعتمد على السرعة في المناورة، حيث ينزلق الطيارون المتمرسون والمدربون فوق جسم مائي أثناء أداء العديد من الحركات المثيرة، متحكمين خلالها ببراعة بمظلة صغيرة لكن قوية في الأداء.

سيجمع مهرجان Swoop Festival في سكاي دايف دبي بعضاً من أفضل الرياضيين من جميع أنحاء العالم لعرض مهاراتهم، وتتويج أفضلهم.

حيث سيُطلب من المشاركين بتخطي مجموعة من العوائق المائية، قبل محاولة الهبوط على أحد الطوافات الثلاثة.يعتبر سكاي دايف دبي الوجهة الأولى والمختارة لعشاق القفز بالمظلات لكل من السياح والمقيمين على مدى السنوات الفارطة، حيث يقدم عدداً من التجارب المشوقة لجميع المستويات، وهو المكان المفضل في دولة الإمارات العربية المتحدة لتجربة القفز بالمظلات.

الدخول إلى مهرجان Swoop Festival مجاني. ويمكن الوصول إلى مكان الفعالية من خلال نادي زيرو غرافيتي، المجاور لدبي هاربر. سيكون اليوم الأول من الحدث الذي يستمر لثلاثة أيام يوماً تدريبياً يليه أيام التحكيم الرسمية في 29 و 30 ديسمبر.