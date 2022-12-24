اجتماع تشاوري أول حول مؤشر المعرفة

المصدر: دبي - البيان

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شاركت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في فعاليات الاجتماع التشاوري الأول حول «المؤشرات الاستراتيجية للتنمية في العالم الإسلامي: مؤشر المعرفة أنموذجاً»، في مقر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو».

ويهدف الاجتماع الذي انعقد بمشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى مناقشة مؤشر المعرفة العالمي كمقياس للأداء المعرفي لدول العالم وفهم التحولات والتحديات التي تواجهها. وأقيم الاجتماع على مدى يومين بحضور رفيع المستوى لوزراء ومسؤولين وممثلين عن الدول الأعضاء بـ «الإيسيسكو» والمنظمات والمؤسسات الدولية.

وخلال الجلسة الافتتاحية، أكَّد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، سعي المؤسَّسة الحثيث إلى تطوير التعاون مع «الإيسيسكو» ليشمل مجالات جديدة، أبرزها تعزيز مكانة اللغة العربية، ودعم مسارات المعرفة ودمج الشباب في بناء مجتمعات المعرفة.

من جانبه، قال الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لـ «الإيسيسكو»، إن قوة الدول أصبحت تقاس بما تحققه في مجال التكنولوجيا والبحث العلمي، ومواكبتها لمسارات المعرفة.