مهرجان الشيخ زايد.. عروض متنوعة وأرقام قياسية احتفاء بالعام الجديد

المصدر: أبوظبي - البيان

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اعتمدت اللجنة العليا المنظمة لـ «مهرجان الشيخ زايد» الذي يقام حالياً في منطقة الوثبة بأبوظبي، حزمة من الفعاليات والعروض الفلكلورية والفنية العالمية المبهرة ضمن احتفالاته برأس السنة الميلادية واستقبال العام الجديد 2023، بما يعزز مكانته الرائدة ضمن أهم المهرجانات الثقافية والترفيهية العالمية.

ويشهد مهرجان الشيخ زايد فعاليات واستعراضات استثنائية احتفالاً بالعام الجديد في مقدمتها، أضخم عرض للألعاب النارية يستمر لمدة 40 دقيقة متواصلة والذي سيحطم ثلاثة أرقام في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية من حيث الكمية والوقت والشكل، ما يمنح زوار المهرجان تجربة استثنائية مع دخول الدقائق الأولى من العام الميلادي الجديد.

ويقدم المهرجان - الذي يفتح أبوابه للجمهور يوم 31 ديسمبر الجاري من الساعة 3 ظهراً وحتى 2 صباحاً ويرحب بجمهوره برسالة «حياكم» - عرض الدرون الضخم الذي سيحطم أيضاً رقماً قياسياً في موسوعة «غينيس» باستخدام أكثر من 3000 طائرة درون، مما يعد الأول من نوعه في المنطقة.

كما تشمل الاحتفالات أيضاً فعاليات متنوعة لـ «القرية التراثية» التي تمثل معرضاً فنياً فريداً من نوعه وتستعرض رحلة الإمارات عبر بيئات متنوعة تشمل البيئة البرية والجبلية والبحرية والزراعية، إضافة إلى فعاليات مُميزة للأطفال تتنوع ما بين مسرحيات ومسابقات تقام على مسرح الأطفال إلى جانب الألعاب الممتعة في مدينة الألعاب الترفيهية ومُنتجع الفرسان الرياضي وغير ذلك من الأنشطة الأخرى.