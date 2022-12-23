مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة تبحث تعزيز التعاون مع «الإيسيسكو»

المصدر: دبي - البيان

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بحث جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، خلال لقائه مع الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو»، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكَّد بن حويرب خلال اللقاء حرص المؤسَّسة على تطوير مجالات التعاون مع «إيسيسكو»، بما في ذلك تقرير استشراف مستقبل المعرفة، الذي تصدره مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سنوياً ويتضمن توصيات لصانعي السياسات لدعم البلدان في تطوير قدرات التعاون والابتكار.

ولفت بن حويرب إلى الأهمية الكبيرة لمشاركة الدول الأعضاء في منظمة «الإيسيسكو» في هذا التقرير، الذي لا تدخل في تصنيفه سوى 37 دولة منها، بهدف تقييم وتشخيص التحديات التي تواجهها هذه الدول، كخطوة أولى للتغلب عليها، وكذلك أهمية دقة المعلومات وأن تكون محدثة بآخر الأرقام والإحصاءات.

وتابع: «نحرص على تعزيز تعاوننا القائم مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو» وكذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى مساعينا لتوسيع نطاق هذا التعاون ليشمل مجالات جديدة، بما في ذلك تعزيز مكانة اللغة العربية، ودعم مسارات المعرفة المتنوعة، وتطوير منهجيات رعاية الشباب ودمجهم في بناء مجتمعات المعرفة. كما أننا حريصون على مشاركة منظمة «الإيسيسكو» جهود التطوير والتحديث في مجالات المعرفة».