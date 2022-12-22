موسم الأعياد في دبي.. أجواء فرح تزدان بثقافات الشعوب وتقاليد ضيافتها

المصدر: دبي - البيان

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كما تنبض برامج الإبداع بسحر دبي وفرادة مشهدها ومضامينها، فإن أجواء المناسبات والمرح والأعياد تغتني فيها برونق روحها الحضارية الخافقة بأناشيد لقاء الثقافات وسلام ووئام المعمورة على الدوام، إذ تترك المدينة بصمتها الخاصة وملامح تأثيرها في كل مناسبة فرحة وسط أنباض احتفالية وحضارية تجدل معها أنغام تواصل وتناغم الشعوب عبر فعاليات ولقاءات يسودها الفرح وتصدح فيها موسيقى الشعوب رفقة ألوان الفولكلور وأشكال الضيافة وصنوف الموائد المتنوعة، وهو ما يتبدى لنا في مشاهد لافتة خلال هذي الأيام، في عوالم دبي مول والمارينا وسيتي ووك ووسط مدينة دبي وفي مول الإمارات، وغير ذلك الكثير من المناطق ومن المعالم والمراكز والمعالم الحيوية في المدينة، إذ إنها ترفل بحلل زينة بديعة احتفالاً بأعياد الميلاد واقتراب بدء العام الجديد 2023 وسهرة ليلة رأس السنة، حيث تجد معالم البهجة والسرور تغمر جميع الزوار والسائحين في شتى تلك المناطق وسواها في دبي، بينما هم يتنعمون بجمال المرافق وما تنطوي عليه من قيم جمالية ومفردات ترفيهية، موفرة لهم باقات ترفيه وموائد متنوعة، وسط حفلات موسيقية وعروض فلكلورية متنوعة، تلبي رغبات أبناء جميع الثقافات، ومن بين ذلك ما تعمر به «قهوة بيروت» من أجواء فرح بالأعياد مع ما لذّ وطاب من المأكولات اللبنانية، حيث يحظى فيها الزوار بفرصة ألوان فرح متميزة لاستقبال العام الجديد في وسط المدينة، مع أزياء لافتة وبرامج ترفيه بديعة للأطفال ضمن «قهوة بيروت على البحر».

كما تُقدّم «قهوة بيروت» قالب بوش دي نويل يُمكن الاستمتاع به في المطعم أو طلب توصيله إلى المنزل، بجانب القائمة المحدّدة اللذيذة التي حضّرها فريق الطهاة في «قهوة بيروت» وسط المدينة خصيصاً لهذه المناسبة، وتشمل: طبق ديك الحبش مع ما يرافقه من أطباق جانبية، أثناء الاستمتاع بمنظر برج خليفة الخلّاب.

أجواء مرح وسط جزيرة بلوواترز

وبطبيعة الحال، لن تكتمل حكاية الفرح في دبي في هذه الأيام التي يُحتفى فيها بأعياد الميلاد وبأجواء التحضير لاستقبال العام الجديد، إلا بألق العروض الفلكلورية ومزيج ثقافات الشعوب العديدة المتبدي في فعاليات خاصة، فدبي التي تضم بين جوانحها أبناء الثقافات المتنوعة، لا تنفك تحتفي بتراثاتها وبألوان الفلكلور الخاصة بكل منها، عارضة لجماليات كل منها. وفي سياق هذه التجارب، ننعم بسحر جزء منها، وعلى مقربة من عين دبي وأجواء سحرها العصرية، في جلسات مطعم فاغا على جزيرة «بلوواترز»، الذي يصطحب ضيوفه في سهرة ليلة رأس السنة إلى عالم روائع بفضل موقعه المميّز وبرامجه المبهجة، متيحاً لهم الاستمتاع بمشهد الألعاب النارية المبهرة التي ستضيء سماء دبي عند منتصف الليل في ليلة رأس السنة، وبرفقة برنامجه الاحتفالي المتميز الغني بالعروض الفنية العربية والأرمنية، إلى جانب أطايب صنوف الطعام، التي تقدم ممتزجة بالتقاليد التاريخية العريقة في الثقافتين، مع تشكيلة من الأطباق اللذيذة من إعداد الشيف التنفيذي سفيان الغبيط، ومنها: سلطة جبنة الماعز الشهيّة، والمشاوي المشكّلة. وأما بعد منتصف الليل، فيُمكن للضيوف اختيار المأكولات من القائمة الاختيارية. ولا يغفل المطعم إهداء زواره أجواء موسيقية فولكلورية في سهرة رأس السنة، مع الدي جاي «سوكو إكس تيل».

موسيقى إيطاليا ورونقها

وفي تجربة مغايرة تحوز نكهة خاصة، تسافر تصاميم مطاعم دبي وأجواؤها إلى عوالم ثقافات ودول غنية بحكايات الدول العريقة، فتحضر لسكان المدينة وزائريها أنماط ضيافة شعوب مختلفة وثرية، كما هي الحال في تجربة مطعم «لوتشياز»، الذي يتميّز بعوالم فنية بديعة يضفيها ديكور حالم مستوحى من دول البحر الأبيض المتوسط إلى جانب أبهى الأجواء، وترتدي تلك العوالم سحراً إضافياً مع ضيافة وجلسات ترتحل بالزوار إلى أجواء مدينة كابري الإيطالية، فتهديهم متعة خاصة مع ترّاس يتيح للضيوف التنعّم بمنظر برج خليفة، ليشكّل بذلك أجمل وجهة للاحتفال بموسم الأعياد، بينما هو يجمع بين المأكولات اللذيذة والأجواء الرائعة وموقع يخطف الأنفاس.

ويوفر المطعم للزوار في يوم عيد الميلاد قائمة محددة تضم ما لذّ وطاب من المأكولات الإيطالية التي يحلو تشاركها مع الأحباء وسط أجواء مرحة وباعثة على الهدوء. وكذا في برنامج العام الجديد يوفر «لوتشياز» لرواده متعة المرح مع برنامج الأضواء النارية والمناديل الحمراء مع سهرة «جيورنو روسو» فيه. ويتسنّى للضيوف الاستمتاع بمشاهدة عرض الألعاب النارية المبهر على واجهة برج خليفة من ترّاس «لوتشياز».

ويحيي السهرة ضمنه الفنان تي بوني بصحبة فرقة باند «بانداكادابرا»، إضافة إلى عازفة الساكسفون أناستاسيا إم سي كوين. وينظم المطعم سهرتين تسبقان سهرة العام الجديد: «جيورنو فيردي» مع نجم الروك أند رول الإيطالي ماثيو لي (29 الجاري)، وجيورنو بيانكو (30 الجاري).