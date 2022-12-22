دبي أوبرا تستضيف عرضين لنجمة البولشوي سفتلانا زاخاروفا

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت راقصة الباليه العالمية سفتلانا زاخاروفا، نجمة فرقة البولشوي والنجمة الروسية الأولى والوحيدة في مسرح آلا سكالا، عن تاريخ إضافي لعرضها المرتقب في دبي أوبرا نظراً للطلب الهائل على شراء التذاكر.

ويأتي ذلك بعد إعلان النجمة أنها ستقدم عرضاً في دبي إلى جانب نجوم البولشوي في يناير المقبل، ليكون عرضاً تاريخياً يشهد أول نجمة باليه عالمية في دولة الإمارات. وسيقام العرض الأول 27 يناير المقبل، فيما حدّد تاريخ العرض الإضافي 28 منه.

وفي حديثها عن العرض المنتظر في دبي، قالت سفتلانا: «إنني سعيدة للغاية بفرصة تقديم العرض في دبي أوبرا للمرة الأولى، وأتطلع للقاء جمهوري في دولة الإمارات خلال عرضين سيكونان من أروع العروض دون شك».

وستقدم سفتلانا، عرض MODANSE الذي يجمع بين عالمي الأزياء وفنّ الرقص في أداء مبهر.