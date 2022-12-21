افتتاح معرض الصين في عيون الفنانين العرب بعاصمة الخزف

المصدر: البيان

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افتتح برواق الفنون تاو شيتشوان بمدينة الخزف جينغدهتشن من مقاطعة جيانغشي في 19 ديسمبر معرض للوحات بعض الرسّامين العرب، تحت عنوان "مختارات من أعمال أشهر الرسامين العرب عن الصين".

ويعد المعرض فعالية هامة في إطار "الدورة الخامسة من مهرجان الفنون العربية بالصين"، ويضمّن 80 عملا في الرسم و20 عملا في النحت و20 عملا في الخزف لأشهر الفنانين العرب، بالإضافة إلى 30 عملا أنجزها فنانون صينيون خصيصا لهذا المعرض، وفق وكالة شينخوا.

وتميزت الأعمال بتنوع مواضيعها وأنماطها، وجسدت أبعادا متنوعة للصين، مثل مشاهد الطبيعة والمدن والأرياف وغيرها.

وينظّم المعرض تحت رعاية وزارة الثقافة والسياحة الصينية، حيث تدعو الصين سنويا منذ العام 2009 وفودا من الفنانين العرب لزيارتها للتبادل والتعرف على الثقافة والفنون الصينية.