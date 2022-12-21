مكتبة محمد بن راشد تحتفي بلغة الضاد

المصدر: دبي- البيان

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نظمت مكتبة محمد بن راشد، أمس، سلسلة فعاليات، بمشاركة نخبة من الكتاب، والشعراء، والمثقفين، والمهتمين بالشأن الثقافي والأدبي، ومن أعضاء مجلس إدارة المكتبة والزوار.

وقال جمال الشحي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم: «إن اللغة العربية تلعب بثرائها وتنوع مفرداتها دوراً رئيسياً في التعبير عن هويتنا وثقافتنا وجذورنا العربية والإسلامية.

حيث تشكل ركيزة من ركائز الهوية الوطنيـة فـي دولة الإمارات العربية المتحدة».

مضيفاً: «إن المكتبة تشكل اليوم مركزاً إبداعياً وفنياً ومجتمعياً، وتسهم بفاعلية في تعزيز الهوية الوطنية، والحفاظ على الموروث الحضاري والإنساني.

بالإضافة إلى احتضانها أكثر من 184 ألف كتاب باللغة العربية، من بينها أكثر من 26 ألف كتاب مترجم من لغات أخرى، وأكثر من 52 عنوان عن اللغة العربية وفي تزايد مستمر».

وبدأت الفعاليات مع أمسية شعرية، أحياها الشاعر الكبير كريم العراقي، والشاعر الإماراتي إبراهيم محمد إبراهيم، وأدارت الأمسية الكاتبة سلمى الحفيتي، بحضور معالي محمد أحمد المر رئيس مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد.

والدكتور محمد سالم المزروعي عضو مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد ونخبة من الكتاب والشعراء والمثقفين الإماراتيين والعرب والمهتمين بالجانب الثقافي، وذلك احتفاء باليوم العالمي للغة العربية.

وتضمنت فعالية اللغة العربية توقيع رواية «دائرة التوابل»، للكاتبة الإماراتية صالحة عبيد. كما نظمت المكتبة أيضاً حفل قراءة وتوقيع كتاب «الأسماء»، ترجمة الإعلامية الإماراتية صفية الشحي.