«دبي للثقافة» تفتتح معرض الكتب المستعملة

المصدر: (دبي - البيان)

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افتتحت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، «معرض الكتب المستعملة»، الذي يستمر حتى 27 ديسمبر الجاري، ويضم تشكيلة متنوعة من العناوين التي تلبي مختلف احتياجات الجمهور وعشاق القراءة.

ويأتي المعرض ضمن مبادرة البرنامج الثقافي لمكتبات دبي العامة الهادفة إلى المساهمة في نشر المعرفة وجعلها في متناول الجميع، وتشجيع الاهتمام بالكتاب وإعادة تدويره.

حيث يتضمن المعرض 2348 كتاباً باللغتين العربية والإنجليزية، تتناسب مع كافة الفئات العمرية وتصب في كافة صنوف المعرفة، بما فيها القصص والروايات والكتب الأدبية، ونظيرتها المتخصصة في المجالات العلمية. وتباع الكتب بأسعار رمزية تتراوح بين 3 و5 و 10 دراهم.

ويصب المعرض المقام بالتزامن مع فعاليات المخيم الشتوي لمكتبات دبي العامة في إطار التزامات «دبي للثقافة» الهادفة إلى غرس ثقافة القراءة في نفوس الأجيال القادمة، ما يساهم في نشأتها على أسس سليمة.

ويعتبر معرض الكتب المستعملة الذي يفتح أبوابه يومياً في تمام الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءً، إحدى المبادرات التي تبرز مواكبة «دبي للثقافة» للاستراتيجية الوطنية للقراءة 2016 - 2026 الهادفة إلى تعزيز القيم الثقافية في المجتمع، ودعم كافة مجالات الثقافة من فنون وآداب تعكس تطلعات دبي والإمارات الحضارية.