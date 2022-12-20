افتتاح مهرجان الفنون العربية الخامس في الصين

المصدر: البيان

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شهدت مدينة جينغدهتشن بمقاطعة جيانغشي شرقي الصين، أمس الاثنين، افتتاح مهرجان الفنون العربية الخامس.

ومن المتوقع أن يشهد الحدث، الذي يستمر يومين، تبادلات ثقافية عميقة بين فنانين من الصين والدول العربية، كما سيعرض السحر الفريد لجينغدهتشن، المعروفة أيضا بأنها "عاصمة الخزف" في الصين، وفق للسلطات المحلية.

وسيشمل المهرجان سلسلة من أنشطة التبادلات الثقافية، من بينها عروض ومنتدى صناعي ثقافي ومعرض يضم أعمال فنانين عرب وصينيين، وفق "شينخوا".

ومنذ العام 2006، يقام مهرجان الفنون العربية كل أربع سنوات في الصين. ويشارك في استضافة الحدث هذا العام وزارة الثقافة والسياحة الصينية ووزارة الشؤون الخارجية الصينية والحكومة الشعبية لمقاطعة جيانغشي، إلى جانب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.