مركز أبوظبي للغة العربية يشارك في مؤتمر أدبي بجامعة كولومبيا

المصدر: أبوظبي ـــ البيان

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شاركت جائزة الشيخ زايد للكتاب في مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في مؤتمر «مداخل النقد الأدبي عند العرب»، الذي نظمه معهد الدراسات الأدبية المقارنة والمجتمع بجامعة كولومبيا خلال الفترة من 14 وحتى 16 ديسمبر الجاري في نيويورك بالتعاون مع الجائزة ومؤسسة بريل.

وناقش المؤتمر مجموعة من القضايا الأدبية والنقدية المهمة، التي سلطت الضوء على بدايات النقد الأدبي العربي، والنقد بوصفه ممارسات ملموسة في عصور ما قبل الحداثة.

وأشار الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، الأمين العام لجائزة الشيخ زايد للكتاب، إلى أهمية التعاون مع جامعة كولومبيا العريقة في تنظيم المؤتمرات الدولية المتخصصة باللغة العربية وآدابها، التي تُشكل حلقة مهمة من حلقات الدرس الأدبي في سياقات نقدية مقارنة تبين طبيعة التفاعلات بين الآداب وما ينتج عنها من تحولات في الرؤية والمحتوى، مؤكداً أن هذه المبادرات تساهم في تحقيق أهداف المركز الرامية إلى النهوض باللغة العربية، وتعزيز مكانتها العالمية باعتبارها لغة علم وثقافة وإبداع.