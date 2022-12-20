تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد.. قمة اللغة العربية تنطلق في أبوظبي اليوم

المصدر: أبوظبي- وام

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تنطلق اليوم تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، فعاليات الدورة الأولى من قمة اللغة العربية، التي تنظمها وزارة الثقافة والشباب، بالتعاون مع مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، بمشاركة نخبة من المفكرين والأدباء والأكاديميين من مختلف أنحاء العالم، يناقشون مجموعة واسعة من القضايا ذات الصلة باللغة العربية، وذلك في منارة السعديات بالعاصمة أبوظبي.

ويحل مجمع اللغة العربية في دمشق، أقدم مجمع للغة العربية في العالم، ضيف شرف على القمة، التي تعقد فعالياتها يومي الثلاثاء والأربعاء 20- 21 ديسمبر الحالي، نظير جهوده الكبيرة في الاهتمام باللغة العربية وحمايتها وصونها، وتكريس حضورها باعتبارها لغة علم ومعرفة، كما تحتفي القمة بمكتبة الإسكندرية شخصية اعتبارية لما قدمته من مساهمات في نشر اللغة العربية عالمياً، إلى جانب جهودها المعرفية والفكرية والثقافية على المستويين العربي والعالمي على حد سواء.

وتستهل القمة أعمالها بحفل افتتاح، يتخلله فقرة غنائية، يقدمها الفنان الإماراتي راشد النعيمي، واللبنانية ولاء الجندي، والسعودية أروى، من كلمات الشعراء رعد بندر، وعمر عنّاز، ويلقي خليل عيلبوني قصيدة جديدة خلال الحفل.

«اللغة وصناعة الهوية»

وتضم هذه الدورة، التي تعقد تحت شعار «اللغة وصناعة الهوية»، سلسلة من الجلسات والندوات الحوارية، التي تناقش العديد من القضايا المتعلّقة باللغة العربية، وتقدّم المزيد من التجارب المميزة، التي تستشرف مستقبل اللغة في مجتمعاتها العربية وفي عوالمها الجديدة، بمشاركة نخبة من الأدباء والمفكرين والأكاديميين، أبرزهم الناقد الأدبي السعودي الدكتور عبد الله الغذامي، الحاصل على جائزة شخصية العام الثقافية للدورة السادسة عشرة من جائزة الشيخ زايد للكتاب، والمفكر والروائي الفرنسي جيلبير سيونيه، والمفكر والشاعر السوري اللبناني أدونيس.