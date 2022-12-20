«أفاتار.. طريق الماء» يكتسح شباك التذاكر

المصدر: لوس أنجليس - أ ف ب

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اكتسح الجزء الجديد من سلسلة أفلام «أفاتار» بعنوان «ذي واي أوف ووتر» ( طريق الماء)، تتمة عمل جيمس كاميرون الناجح الصادر سنة 2009، المنافسة على شباك التذاكر في صالات السينما الأمريكية الشمالية، مع إيرادات بلغت 134 مليون دولار، وفق شركة إكزبيتر ريليشنز المتخصصة.

وحصد الفيلم الجديد إيرادات إضافية بلغت 300 مليون دولار على الصعيد العالمي، ما يرفع إجمالي عائداته إلى 434 مليوناً، وفق المصدر عينه. وحقق الفيلم تالياً إحدى أفضل النتائج عند الانطلاق منذ بدء جائحة (كوفيد19)، ويُتوقع أن يستمر الإقبال الجماهيري عليه أسابيع عدة بفعل مؤثراته البصرية الضخمة.