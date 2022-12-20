جواهر القاسمي: من أجل الوطن نعمل كثيراً لتحقيق الانتماء والولاء

المصدر: دبي ـــ البيان

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أكدت قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، رئيسة تحرير مجلة مرامي الإلكترونية الفصلية، أهمية العمل من أجل الوطن، لافتة إلى أنه من أجل الوطن نعمل كثيراً لتحقيق الانتماء والولاء، مشيرة إلى أن الوطن حرية تجعلك تعرف أخباره، وأحداثه أكثر مما يعرفها غيرك.

جاء ذلك في مقال لها تحت عنوان «ويبقى الوطن» في افتتاحية العدد 152 من مجلة مرامي الإلكترونية الفصلية، الذي ضم العديد من الموضوعات الهامة.

وتابعت سموها: «كل منشأة نقيمها لها أهدافها وغاياتها الكبيرة التي تتمحور في الإنسان وبنائه من أجل الوطن. كل مشروع نعمل على تأسيسه وتنفيذه بأيدي فرق العمل المختصة بموضوع هذا المشروع إنما نبنيه من أجل الوطن. وكل امتدادٍ لمشاريعنا الثقافية والإنسانية والاقتصادية تصل جسوره إلى العالم الذي يطلق أنظاره إلى المستقبل، ويقتفي أثر كل تجربة أو مشروع أو بناء يقرأ المستقبل بلغة واثقة.. هذا الامتداد من أجل الوطن».

أحلام وطموحات

وتابعت سموها: «من أجل الوطن نعمل كثيراً، ونظل في حالة عمل نحقق به انتماءنا وولاءنا له، الوطن حرية تجعلك تعرف أخباره، وأحداثه أكثر مما يعرفها غيرك، والوطن بيت تعرف فيه الناس الذين يشاركونك في سكناه من أسمائهم وملامحهم ونسبهم.. من أحلامهم وطموحاتهم من عشق يماثلونك فيه..». وختمت سموها: «الوطن نعمة الله تعالى لبشره... إنه تلك المساحة المحدودة بخريطة فيها البحر والساحل والصحراء والبر والجو والرمل والجبال، فيها الإنسان.. العمل من أجل الوطن من أجل الإنسان الذي تسكن فيه جوارحه، وتستقر فيه حياته وإن واجهته الحياة بعواصفها ومتاعبها، إنه العمل من أجل المواطن الذي تجذر في أرضه ولادة وانتماء، طموحات وأحلاماً. الإمارات العربية المتحدة وطن ذلك كله... يبقى في القلب والوجدان والفكر وطناً. كل عام ووطني بخير...».