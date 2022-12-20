«ليالي حتا الثقافية».. 12 يوماً تفيض شعراً وفولكلوراً وفنوناً

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

مواكبة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه الله»، الهادفة لإحداث تنمية شاملة في منطقة حتا، وإثراء مشهدها الثقافي والفني، تواصل هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» تحضيراتها لتنظيم النسخة الثانية من فعاليات «ليالي حتا الثقافية»، حيث تطل ببرنامج غني بفعاليات فنية وترفيهية تُعمق من خلالها علاقة الجمهور بالتراث، وتزيد معرفتهم بتفاصيل المنطقة وثرائها التاريخي وإمكانياتها، ما يتناغم مع التزامات الهيئة الهادفة إلى صون التراث والمحافظة عليه وتحفيز السياحة الثقافية فيها.

وعلى مدار 12 يوماً تحتفي «ليالي حتا الثقافية» التي تقام خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 1 يناير 2023، بعناصر التراث المختلفة والفنون الشعبية والموسيقى، كما سيكون الشعر حاضراً ضمن فعاليات المهرجان الذي يسلط الضوء على التراث الثقافي للبيئة الجبلية في حتا، إلى جانب إبداعات الأسر المنتجة والمواهب الشابة، حيث تستضيف قرية حتا التراثية، التي خضعت لمشروع إعادة تأهيل شاملة من ضمن جهود اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتا، المهرجان لإبراز ثقافة وتاريخ وعادات أهالي حتا وتعزيز القيمة الثقافية والتاريخية للمنطقة. في وقت يبرز فيه المهرجان دعم «دبي للثقافة» مبادرة «وجهات دبي»، حيث تنسجم فعالياته مع روح وتفاصيل المبادرة.

تراث عريق

وفي هذا الإطار، أشارت مريم ظاعن التميمي، مدير إدارة المواقع التراثية بالإنابة في «دبي للثقافة» إلى أهمية ما يقدمه هذا الحدث الثقافي من فعاليات متنوعة. وقالت: تُعد «ليالي حتا الثقافية» تظاهرة مهمة تعكس ما تمتاز به منطقة حتا من طبيعة خلابة وتاريخ غني، فضلاً عن مساهمتها في إبراز عاداتنا وتقاليدنا وتراثنا العريق، وتسليط الضوء على ما تمتلكه المنطقة من إمكانيات ومقومات عدة تساهم في تعزيز مكانتها على الخريطة السياحية.

وبينت مريم التميمي أن المهرجان سيتم تشغيله بالتعاون من أهالي حتا، في خطوة تهدف إلى دعم الأسر المنتجة والمواهب الإبداعية في المنطقة وتساهم في استقطابهم، مؤكدة أن «ليالي حتا الثقافية» تأتي ضمن رؤية «دبي للثقافة» الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، ملتقى للمواهب. وتضم التظاهرة الثقافية عروضاً فلكلورية وفنية مميزة، تقدمها فرق شعبية وموسيقية محلية، حيث سيشهد الجمهور عروض «الحربية» وجلسات العزف على آلة الربابة، كما يتضمن البرنامج عروضاً موسيقية مميزة.

أمسيات

تفرد «ليالي حتا الثقافية» مساحة واسعة للشعر ورواده، حيث سيكون الزوار على موعد مع أمسيات الشعر النبطي تحييها كوكبة من الشعراء الإماراتيين، وتحضر فيها الشلات الشعبية أيضاً. ولعشاق المشغولات اليدوية والمنتجات المحلية، خصصت «دبي للثقافة» في «ليالي حتا الثقافية» ركناً لسوق شعبية تعرض فيه مجموعة فريدة من إبداعات الأسر المنتجة التي تفيض بشذا التراث وجمالياته، بالإضافة إلى أعمالٍ فنية أبدعتها أيادي أصحاب الهمم، وسيتم تقديمها بالتعاون مع مركز «الشيخة ميثاء بنت راشد آل مكتوم لأصحاب الهمم»، كما يتضمن السوق تشكيلة من الصناعات التي تقدمها المواهب الإبداعية الشابة.