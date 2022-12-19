بطولة فزاع لليولة.. ترفع سقف التحدي مع قرع أجراس «الميدان»

المصدر: دبي - البيان

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قرعت أجراس التحدي وارتفع سقف المنافسة وسط أجواء رائعة وخلابة في مسرح الميدان الجديد في المرموم، نجح فيها اليويلة المشاركون في تقديم عروض حماسية في خمس مرات في أثناء العروض، وذلك في الحلقة الثانية من النسخة الـ23 لبطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ18 من برنامج الميدان لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في أكبر وأهم مسابقات الموروث الشعبي في الدولة والمنطقة، والتي يتنافس فيها المشاركون بحثاً عن تحقيق حلم الفوز بكأس فزاع الذهبية. وشهدت الحلقة الثانية تنافساً مثيراً بين 4 مشاركين لبلوغ الدور الثاني، وفي البداية كسب بطاقتي الصعود كل من علي العزيزي من العين الذي حقق 70 علامة، وخالد المنهالي من أبوظبي الذي حقق 65 علامة، فيما جاء ثالثاً علي الغفلي من عجمان برصيد 60 علامة، ورابعاً أحمد الراشدي من الشارقة برصيد 45 علامة. ولكن بعد اجتماع اللجنة المنظمة للبطولة تم تعديل نتائج مسابقة «شو بالصورة» وأجاب كل من علي العزيزي وعلي الغفلي باللفظ الصحيح للكلمة بعكس خالد المنهالي وأحمد الراشدي لتذهب نقاط هذه الفقرة لمصلحة العزيزي والغفلي، ولم يتمكن المتنافسان الآخران من تحقيق أي نقطة، لتتغير نتائج البطولة لمصلحة الغفلي بدلاً من المنهالي، لينتقل برفقة العزيزي إلى المرحلة الثانية. تنافس المشاركون في 6 مسابقات، وهي اليولة التي تقدم 25 علامة، وشو بالصورة وهي مسابقة أسئلة تراثية جديدة ينال فيها كل يويل يجيب بشكل صحيح 20 علامة، والسباحة 10 علامات، والرماية 15 علامة، وعد القصيد 10 علامات والركض بالهجن 20 علامة. وفي مسابقة «شو بالصورة» أجاب كل من العزيزي والغفلي بشكل صحيح عن صورة بحرية من التراث مرتبطة بالغوص، ليكسبوا 20 علامة فيما لم يلفظ كل من المنهالي والراشدي الكلمة المطلوبة بالشكل المحلي الصحيح فعدت إجابتهما خطأ بقرار من اللجنة المنظمة للبطولة.

أما في اليولة التي يقوم بتحكيمها خليفة بن سبعين، فقدم اليويلة عرضاً متميزاً وأنيقاً، تميز بوصول الأسلحة إلى ارتفاع خطوط الليزر لتقرع الأجراس في مسرح الميدان، وبحسب التصويت كسب الـ25 علامة، خالد المنهالي، وعلي العزيزي.

وفي مسابقة السباحة التي تقام في مجمع حمدان الرياضي، تفوق علي الغفلي وأحمد الراشدي ليكسب كل منهما 15 علامة.

أما في مسابقة الرماية التي تقام مباشرة في مسرح الميدان، فكسب الـ15 علامة، علي العزيزي وأحمد الراشدي، فيما تم إلغاء نتيجة خالد المنهالي بسبب ركضه قبل انطلاق صافرة البداية.

وفي مسابقة عدّ القصيد، التي يقوم بتحكيمها الشاعر محمد المر بالعبد، قام المشاركون بإلقاء قصيدة من كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وكان التفوق من نصيب علي العزيزي وعلي الغفلي. وفي سباق الركض بالهجن الذي أقيم في مضمار المرموم، في موقع البطولة نفسه، تفوق خالد المنهالي وعلي الغفلي، ليكسب كل منهما 20 علامة.

تنوع

أكدت نتالي أواديسيان، مديرة إدارة الإذاعات، والإعلام والاتصال المؤسسي رئيسة اللجنة المنظمة للبطولة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن مواصلة التنوع والتعدد في المسابقات التي تضمها بطولة فزاع لليولة، تأتي ضمن غاية المركز إبراز الإرث الإماراتي بجوانبه كافة، وغرسه في الأجيال الصاعدة، مدركين أننا نسعى بالمقام الأول إلى خدمة المجتمع وأبناء الوطن.