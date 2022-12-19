منتزه «آية» في دبي.. رحلة استكشافية على أجنحة التكنولوجيا

المصدر: دبي ـــ البيان

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لا حدود للترفيه والطموح والإبهار في دبي، إذ تعودنا دوماً على التميز والإبداع في شتى الحقول والمجالات، فروحها متقدة، لا تقبل بالعادي، ولا ترضى إلا بالصدارة والريادة دوماً، وها هي اليوم تأخذنا في رحلة استكشافية رقمية، مليئة بالسحر والجمال، عبر منتزه «آية» الترفيهي الافتراضي، الذي افتتح أول من أمس في وافي سيتي بدبي، ويتسم بتقنيات تكنولوجية، تأخذ الزوار في عالم تفاعلي جديد، وتجارب مثيرة عبر 12 منطقة مختلفة، لكل منها مزايا من الفنون والتجارب.

وسيتمكن زوار المنتزه الرقمي من اللعب والانغماس والحلم، عبر مشاهد مليئة بملايين النجوم وأضواء الحدائق المزهرة، ونهر من الألوان التي تثير العواصف والبحيرات، مع كل خطوة من وإلى هذه التجربة التي لا تضاهى.

وقد تم اختيار دبي، مدينة المستقبل الرائدة في طموحاتها التقنية، لطرح هذه الوجهة لتجربة هي الأولى من نوعها، لشركة هايبر سبيس الناشئة، والمختصة بالمنتزهات الترفيهية المستقبلية، والتي تبتكر، وتقوم بتشغيل المنتزهات للعالم الرقمي.

وفي هذا السياق، قال أليكساندر هيلر الرئيس التنفيذي لشركة «هايبر سبيس»:«لقد اخترنا دبي كوجهة لمنتزه «آية»، أول رحلة ترفيهية آسرة، باعتبارها المدينة التي تستثمر في أسلوب الحياة الرقمي والثقافة الرقمية. فمع 12 منطقة مميزة، صمم «آية» ليمنح عالماً مدهشاً، ورحلة استكشافية رائعة تنير العالم الرقمي».

وأضاف: «تجمع تجربة الجيل التالي بين التقنيات التفاعلية لسرد قصص آسرة بأسلوب جديد، وهي الأولى من نوعها في دبي والعالم. ونحن نتطلع إلى الترحيب بالمسافرين الراغبين باستكشاف عالم «آية» النابض». وتبدأ رحلة «آية» بالدخول إلى عالم Aurora، يتبعه The Source،Drift،Outland،The Pool. وما يكمل مشاهد التجربة الرائعة، نجوم الكون والبحيرات والتلال الخضراء والشلالات.