«جدة للكتاب»: مبادرات إماراتية ترعى المواهب وتزرع حب القراءة

المصدر: الشارقة - وام

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شاركت مروة العقروبي المديرة التنفيذية لبيت الحكمة في الشارقة ورئيسة المجلس الإماراتي لأدب اليافعين في ندوة «أدب اليافعين: أغنية الآتي من نفق الحاضر» التي أقيمت ضمن الفعاليات الثقافية المصاحبة لمعرض جدة الدولي للكتاب 2022 بغرض تسليط الضوء على حاضر ومستقبل أدب اليافعين على مستوى العالم العربي والتحديات والصعوبات المرتبطة بالكتابة لهذه الفئة.

وخلال الندوة التي شارك فيها كذلك الشاعر والناقد اللبناني عبده وازن والأديبة المصرية عفاف طبالة تطرّق المتحدثون إلى المبادرات التي استهدفت الارتقاء بصناعة الكتاب ونشر ثقافة القراءة بين الأطفال واليافعين. وأكدت مروة العقروبي أن تخصيص برامج نوعية مثل مشروع «كتب - صُنعت في الإمارات» وبرنامج «ورشة» قد أسهم في اكتشاف ورعاية مواهب محلية وعربية جديدة في مجال كتب الأطفال واليافعين.

وأوضحت أن دولة الإمارات ارتأت تغيير هذا الواقع من خلال تأسيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين برئاسة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، حيث حرص المجلس منذ تأسيسه في عام 2010 على تنظيم فعاليات ونشاطات تغرس حب القراءة في نفوس الصغار واهتمّ بتكريم وتحفيز المؤلفين والرسامين والمبدعين في مجال أدب اليافعين.