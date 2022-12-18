الشارقة تطلق «مهرجان القيروان للشعر العربي» 23 الجاري

المصدر: الشارقة ـــ وام

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة تستضيف تونس فعاليات مهرجان القيروان للشعر العربي في دورته السابعة من 23 حتى 25 ديسمبر الجاري في قصر بيت الحكمة بقرطاج بمشاركة عدد كبير من الشعراء والمثقفين التونسيين والعرب.

وقال عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة إن مهرجان القيروان للشعر العربي في دورته السابعة يواصل مسيرة شعرية وأدبية ممتدة انتظمت منذ سنوات وصولاً لهذه الدورة، حيث يشكل المهرجان فضاءً للمبدعين التونسيين والعرب لتبادل تجاربهم وتقديم أفضل إبداعاتهم، كما كرس المهرجان دوراً مهماً في النهوض بالتجارب الشعرية التونسية بمختلف توجهاتها وإطلاق المواهب التونسية الشابة إلى الساحة الأدبية العربية والعالمية بإبداعات رفدت المكتبة العربية بمنجز شعري متميز.

وأشار العويس إلى أن الدورة السابعة ستشهد قراءات شعرية متنوعة وتكريم للمشاركين من نخبة الشعراء التونسيين في وقت سيكون فيه الحضور على موعد مع ندوة نقدية تشرح أحوال الشعر التونسي الحديث وتحولاته بجانب عدد من الفعاليات كأبرز ما يميز المهرجان.

ويشهد حفل افتتاح المهرجان تدشين معرض أعمال بيت الشعر بالقيروان وبث فيلم للتعريف بمسيرة بيت الشعر وقراءات شعرية يقدمها عدد من الشعراء إلى جانب عقد ندوة نقدية بعنوان «تحولات الشعر التونسي الحديث».. وتختتم فعاليات مهرجان القيروان للشعر العربي في بيت الشعر في 25 ديسمبر بقراءات شعرية متنوعة وتكريم للمشاركين.