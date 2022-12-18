إيمان بوشليبي: اللغة العربية أثرت مكتبات العالم

المصدر: الشارقة ـــ البيان

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أكدت إيمان بوشليبي، مديرة إدارة مكتبات الشارقة العامة، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية أن هذا اليوم جاء احتفاء باللغة العربية، وتأكيداً على مكانتها كونها لغة حية، حيث تمثل اللغة العربية جزءاً لا يتجزأ من هويتنا وثقافتنا العربية والإسلامية، وتحمل من الخصائص والسمات ما يجعلها تتبوأ مكانة مميزة بين مختلف اللغات، وهنا لا بد أن نقف احتراماً وتقديراً للجهود السباقة، التي تبذلها إمارة الشارقة، ودولة الإمارات للارتقاء بالعربية، وترسيخ ما تحمله من قيم أصيلة ومعانٍ سامية، فما قدمته اللغة العربية تاريخياً أثرى مكتبات العالم بمؤلفات غنية في مختلف مجالات المعرفة والعلم.

وأضافت: «تسعى مكتبات الشارقة العامة إلى تكريس إمكاناتها كافة للتأكيد على الدور المهم للغة العربية في إثراء المعارف الإنسانية، فمن خلال مجموعة من الفعاليات والأنشطة التفاعلية الموجهة للأطفال واليافعين تسلط مكتباتنا الضوء على أهمية القراءة باللغة العربية للأجيال الجديدة، وزيادة اعتزازهم بلغتهم الأم، وتعميق ارتباطهم بالكتب، حيث نحرص على أن تكون المكتبة منصة رائدة للتوعية بأهمية اللغة العربية، من خلال استكمال مسيرة الإنجاز والتقدم، للارتقاء بها، وترسيخ مكانتها بين لغات العالم، بما يعزز المشهد المعرفي والحضاري والثقافي في إمارة الشارقة».