امحمد صافي المستغانمي: اليوم العالمي للغة العربية مناسبة للاحتفاء بثقافة حية تضم نصف مليار نسمة

المصدر: الشارقة ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الدكتور امحمد صافي المستغانمي، الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة، أن اليوم العالمي للغة العربية مناسبة للاحتفاء بثقافة حية تضم تحت مظلتها نصف مليار نسمة، يحملون ميراثاً حضارياً تتسع رقعته من بحر الصين شرقاً وحتى ساحل الأطلسي غرباً، الأمر الذي وصفه المستغانمي بالمسؤولية الكبيرة لجعل هذه اللغة قادرةً على مواكبةً التطور في مختلف مناحي الحياة اليومية للمتحدثين بها أينما كانوا.

وأوضح المستغانمي - في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام - أن هذا اليوم ظل طوال العقود السابقة منحصراً على الأجواء الاحتفالية وحده، لكنه اكتسب عمقاً أكبر منذ العام 2016، بالتزامن مع مشروع جليل ورائد هو «المعجم التاريخي للغة العربية»، الذي يرى النور برؤية ودعم ورعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للتنقيب عن جذور المفردات الغنية لهذه اللغة وتحولاتها منذ ما قبل بزوغ شمس الإسلام وحتى يومنا الحالي.

وقال المستغانمي: «إن الجهود التي يبذلها المجمع تضع نصب أعينها ترسيخ مكانة اللغة العربية عبر مختلف السبل، وتشجيع الأجيال الجديدة على استخدامها وتوظيف جمالياتها وقدراتها بكافة أشكال التعبير الممكنة، مع الوضع بعين الاعتبار الثراء الواسع لمفردات العربية، التي شغلت حيزاً بلغ 80 ألف مادة في معجم (لسان العرب) وحده، وهو ضعف الرقم الذي تضمنه أقدم معاجم اللغة الإنجليزية على سبيل المثال، بفترة زمنية تجاوزت الخمسة قرون منذ وضع ابن منظور للسان العرب».