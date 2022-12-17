مشاركة نوعية لمركز أبوظبي للغة العربية و«الناشرين الإماراتيين» في «جدّة للكتاب»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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تشارك العديد من المؤسسات الإماراتية في فعّاليات معرض جدّة الدولي للكتاب 2022، الذي نظمته هيئة الأدب والنشر والترجمة في المملكة العربية السعودية وبدأ فعالياته 8 ديسمبر الجاري وتختتم اليوم، في أرض المعارض والفعاليات بجدّة.

ويُشارك مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي في المعرض، ويسلط المركز الضوء على مشاريعه ومبادراته الثقافية المختلفة، التي يستهدف من خلالها الوصول إلى مختلف قطاعات الجمهور العربي، إلى جانب تعزيز حضور إصدارات المركز في المكتبات والمراكز الثقافية في المملكة والترويج لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب. وأكّد الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، أن «معرض جدّة الدولي للكتاب 2022» يُشكل حدثاً ثقافياً مهماً على مستوى المنطقة، يُسهم في ترسيخ مسارات النهضة الفكرية والمعرفية والمجتمعية المُلهمة التي تشهدها المملكة العربية السعودية.

وتوفر «جمعية الناشرين الإماراتيين» خلال مشاركتها في المعرض ومن خلال مشروعها «منصة» فرصة للاطلاع على إصدارات 37 دار نشر إماراتية. وتعرض الجمعية، في المعرض 335 عنواناً جديداً تتنوع بين الكتب الأدبية والعلمية، فضلاً عن الكتب المترجمة وكتب الأطفال واليافعين