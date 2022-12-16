مسابقات تراثية على مسرح «السلع»

المصدر: الظفرة ـ وام

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يقدم مسرح مهرجان السلع البحري بدورته الثانية، 15 مسابقة تفاعلية متنوعة تستهدف زوار المهرجان، وتتضمن مسابقات تراثية وثقافية ووطنية وتاريخية وألعاب شعبية وغيرها، والتي تهدف إلى تثقيف الزوار من مختلف الجنسيات حول تراث الإمارات، إلى جانب إرشادهم إلى الفعاليات التي يمكنهم المشاركة فيها والاستفادة منها.

وتشمل فقرات المسرح على ألعاب «شد الحبل، الخيش، الحصان، الكراسي، السلك، الطحين، رمي الخيش، سباق البالونات، تركيب الأحرف، الأسرع في تناول الطعام، جمع الكرات، تركيب الأخرق، تركيب الوجه» إلى جانب الأسئلة التراثية والثقافية والوطنية والتاريخية، وتتويج الفائزين بمسابقات المهرجان وعروض فرقة أبوظبي للفنون الشعبية وعروض الأزياء التراثية للأطفال.

وخصص مهرجان السلع البحري 250 جائزة قيمة لمسابقات المسرح، إذ تبدأ فعاليات المسرح من الساعة الرابعة مساء ولغاية العاشرة مساءً بشكل يومي طيلة أيام المهرجان الذي يستمر لغاية 18 ديسمبر الجاري.

ويقدم فعاليات المسرح اليومية الإعلامي حمدان الحمادي، ضمن مسابقات تفاعلية وأسئلة تراثية وتاريخية وثقافية، بالإضافة إلى العديد من الألعاب المصممة للأطفال، حيث يصحب هذه المسابقات جوائز قيمة للمشاركين فيها.

وأكد الحمادي أن الهدف من الأسئلة تثقيف الزوار من مختلف الجنسيات حول تراث آبائنا وأجدادنا، وإرشادهم إلى الفعاليات التي يمكنهم المشاركة فيها والاستفادة منها، والتعريف بالرعاة الذي يقدمون دعماً كبيراً لإحياء المهرجان والحفاظ على التراث، معبراً عن سعادته الغامرة بملاقاة الجمهور في المهرجان التراثي، وفرحه الكبير بمشاركة عدد كبير من الأطفال والكبار في فقرات المسرح المتنوعة.