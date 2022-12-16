335 عنواناً لـ«الناشرين الإماراتيين» في «جدة الدولي للكتاب»

المصدر: الشارقة ـــ البيان

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تشارك «جمعية الناشرين الإماراتيين» في فعاليات دورة هذا العام من «معرض جدة الدولي للكتاب»، الذي يختتم 17 ديسمبر الجاري، حيث توفر لزوار المعرض من خلال مشروعها «منصة» فرصة للاطلاع على إصدارات 37 دار نشر إماراتية، بما يتماشى مع رؤيتها في التعريف بصناعة النشر الإماراتية، وتمثيل أعضائها في مختلف المعارض والأحداث الدولية.

وتعرض الجمعية، في المعرض 335 عنواناً جديداً تتنوع بين الكتب الأدبية والعلمية والتعليمية، فضلاً عن الكتب المترجمة وكتب الأطفال واليافعين، التي تعكس جميعها التنوع في اهتمامات وتخصصات دور النشر الإماراتية، وسعيها الدائم لإصدار الكتب بما يتناسب مع اهتمامات قرائها من مختلف الفئات العمرية.

وشهد جناح الجمعية في المعرض حفلات توقيع عدد من الكتب، في ظل إقبال كبير من الزوار من مختلف الفئات العمرية، للاطلاع على إصدارات دور النشر المشاركة عبر «منصة»، التي تستهدف تعزيز حضور الناشرين الإماراتيين في ساحة النشر على الصعيدين المحلي والعربي.

وقال راشد الكوس، المدير التنفيذي لـ«جمعية الناشرين الإماراتيين»: «تأتي مشاركة الجمعية في «معرض جدة الدولي للكتاب» تماشياً مع رؤية الجمعية في تمكين الناشرين الإماراتيين وتمثيلهم في مختلف المعارض عبر مشروع (منصة)، بما يوفر منافذ متعددة للنشر والتوزيع تسهم في تعزيز صناعة الكتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعم المشهد الثقافي الإماراتي من خلال مجموعة متنوعة من الكتب والإصدارات التي تعكس إبداعات الكتاب الإماراتي وتسهل وصول الكتب إلى أكبر شريحة ممكنة».

ويضم جناح الجمعية في «معرض جدة الدولي للكتاب» إصدارات 37 دار نشر هي: «سعاد صليبي للنشر»، و«منشورات بيت الكتاب»، و«صديقات»، و«حروف»، و«العنوان»، و«عشتار»، و«بيت الكتب»، و«نور للنشر»، و«التفرد»، و«سيدة الحكايات»، و«سيل للنشر»، و«قصص كيوي»، و«تخيل للإعلام»، و«أوراق للنشر»، و«الرمسة»، و«الظبي للنشر»، و«غاف»، و«المحيط للنشر»، و«بيبلوسيميا»، و«مدار»، و«هماليل»، و«بوابة الكتاب»، و«دريم وورك»، و«مكارم»، و«السعادة للنشر»، و«السيف»، و«بابيلون»، و«ابن العربي»، و«ماهرون»، و«رينبو جمني»، ودار «واو»، و«البيان العربي»، و«كريم معتوق»، و«الريادة»، و«لؤلؤ»، و«النمو المبتكر».