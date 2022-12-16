متحف الغموض بدبي.. رحلة إلى عالم الخيال

المصدر: دبي ـ البيان

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كشف متحف «الغموض» في دبي، الموقع المثالي لالتقاط أجمل الصور ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارة، عن أربع تجارب غموض جديدة وفريدة من نوعها، تأخذ الزوار في رحلة إلى عالم الخيال. ويقع المتحف ضمن مشروع السيف، الذي شيدته شركة مراس العقارية في عام 2018 على ضفاف خور دبي. وتم إضافة المعارض الأربعة كجزء من عملية تحديث المتحف، الذي استقبل خلال السنوات الثلاث الماضية أكثر من 30 ألف زائر.

وتشمل الأقسام الجديدة للمتحف أربعة معارض، بما في ذلك غرفة التناظر، وهي غرفة نصفها مرئي، لكن تبدو كغرفة كاملة، حيث يتخيل الزائر، الذي يقف في المنتصف، بأن الغرفة كاملة بفضل انعكاس المرآة المركزية، مما يجعله يرى انعكاساً مماثلاً لنفسه. كما تضيف الدعائم في الغرفة المزيد من الغموض إلى تجربة الزوار.

فيما يتألف البئر اللامتناهي من جزأين، يتّصل الأول بالأرض والآخر بالسقف، مما يشكل أنفاقاً تسمح للزوار برؤية انعكاساتهم بشكل لا نهائي. أما الحلقات الخادعة، فهي عبارة عن ثلاث حلقات متصلة بزاوية ومثبتة على قاعدة دوارة، مما يوهم الزوار بأنهم يطوفون بحريّة فوق بعضهم البعض.