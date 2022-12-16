«روح دبي ــ تجارب ثقافية» حكايات إبداع لا تنتهي

المصدر: دبي ــ البيان

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مسارات مختلفة تثري مشهد السياحة الثقافية في دبي، تقدمها هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عبر مشروعها «روح دبي ــ تجارب ثقافية»، الذي تحتفي فيه بجواهر إمارة دبي ومعالمها الثقافية والإبداعية ووجهاتها التاريخية والتراثية.

وعبر الموسم الثاني من المشروع الذي تدعم الهيئة من خلاله مبادرة «وجهات دبي»، تصافح «دبي للثقافة» مجموعة من المواهب الإبداعية وتعمل على مشاركة تجاربهم الثقافية مع أفراد المجتمع، في خطوة تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، ملتقى للمواهب.

تجربة مثيرة عاشها إلياس قندلفت، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة «بنش غورميه» بين جنبات دبي، حيث أخذه شغفه بالطعام نحو عالم فنون الطهي، ليجد في الإمارات ما يبحث عنه من نكهات وفرص، فيما تبدو زيارته لسوق التوابل في دبي بمثابة طقس متجدد. وفي هذا السياق، يقول:

«فرص عدة وجدتها في الإمارات منذ انتقالي من مدينة مونتريال الكندية إلى دبي، التي لمست فيها تعدد الثقافات وأصالة المجتمع»، مشيراً إلى أن زيارة سوق التوابل في دبي تُعد من أحب الأنشطة إلى قلبه.

ويتابع قندلفت: «يغمرني التنقل بين أروقة سوق التوابل بعبق الروائح المختلفة، ويدعوني للاستمتاع بمجموعة مشاهد متنوعة واكتساب معارف مختلفة، لذا أعتبره من أحب الأماكن إلى قلبي». في المقابل، يرى قندلفت في قرية حتا التراثية مكاناً يفيض بالجمال، كونه يذكره بطريقة العيش الأصلية. ويضيف: «في قرية حتا التراثية تشعر بالهدوء والتواضع، كون المكان يتيح لك فرصة اكتشاف الحياة الحقيقية»، مبيناً أن زيارة قرية حتا التراثية تمنحه فرصة تجربة المطبخ الإماراتي التقليدي.

ابتكارات الشاي

تجربة مغايرة تقدمها الصينية «دونغ وان»، مدرسة العزف على آلة الـ«قو تشين»، وتقول: «من الملهم التعرف على طريقة تعايش الثقافات المختلفة في دبي.

حيث أنظم حفلات الشاي التي يتخللها العزف على آلة «فو تشين» والاستمتاع بالثقافة الصينية التقليدية ومشاركتها مع أصدقائي من بلدان مختلفة»، إلا أن دونغ المتخصصة في تقاليد صنع الشاي الصيني، تعودت في دبي على البحث عن أنواع شاي ومشروبات عشبية متنوعة من مختلف دول العالم واكتشاف مذاقاتها.

وتتابع: جربت «شاي النعناع» و«شاي الياسمين» ومشروبات عشبية ساخنة أخرى في «بيت تانيا للشاي»، واصفة طريقة تحضيرها بالرائعة. في حديثها، تُعبر «دونغ وان» عن عشقها لدبي، وهي التي زارت «متحف المستقبل»، أجمل مبنى على وجه الأرض، وتصف تجربتها بالقول:

«أتيحت لي فرصة الاستمتاع بالعجائب المعمارية الأكثر إثارة وجمالاً في دبي، ورؤية إمكانات المستقبل، وأعتقد أن تمازج الثقافة الصينية التقليدية ومتحف المستقبل يعد شيئاً رائعاً».

في إحدى المدن الساحلية الواقعة جنوب إيطاليا ولدت وترعرعت إليسا برونو، المدير الإداري لشركة «ليفيل شوز» التابعة لمجموعة شلهوب، وعملت طوال حياتها في قطاع التعليم والأزياء الفاخرة، وبحكم عملها فهي دائمة التعامل مع مصممين دوليين ومحليين، وتقول: «تربطني بدبي علاقة وطيدة، وتعودت على وصفها بـ«البيت».

فقد زرتها لأول مرة في 2010، وعدت إليها مجدداً في 2022، ومع مرور الوقت أصبحت المدينة مركز اهتماماتي، لا سيما وأنها إحدى أبرز عواصم الموضة في العالم بعد جذبها العديد من العلامات التجارية المعروفة».

ترى إليسا في «حي دبي للتصميم» بيتها الثاني، وتقول: «هو ليس مجرد مكان للعمل فقط، وإنما يمثل مجتمعاً يجمع أصحاب المواهب الإبداعية ومجموعة من أفضل بيوت الأزياء العالمية التي تتخذ من الحي مقراً لها».