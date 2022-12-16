«مسرح الشباب» يقيم معسكراً للفنون التشكيلية

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أقام مسرح الشباب للفنون حفلاً بمناسبة المعسكر الفني للفنون التشكيلية بمقره الجديد في منطقة الخوانيج.

واحتفاءً بعودة المسرح للعمل بعد توقف لمدة 6 أعوام وقد استهل الحفل بالسلام الوطني ثم ألقى ناجي الحاي رئيس مجلس الإدارة كلمة تحدث فيها عن تاريخ مسرح الشباب للفنون بأنه أقدم مؤسسة ثقافية في الدولة، أنشأه مجموعة من رواد الفن الإماراتيين في العام 1972 .

والذي افتتحه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وذكر الحاي بأن عودة المسرح بعد مرور 50 عاماً هي استمرار لعمل الرواد ومن جاء بعدهم ولكن بشكل علمي وممنهج، فمسرح الشباب يعمل على توفير بيئة مناسبة للشباب لإبراز وصقل مواهبهم الفنية والأدبية. وتنمية مهاراتهم في المجالات الفنية الأدائية كالمسرح والسينما والموسيقى والفنون التشكيلية.

وتشجيعهم في المحافظة على الفنون الشعبية والتراث الشعبي المادي والمعنوي لدولة الإمارات. وتنمية مهاراتهم الأدبية في الشعر والقصة والرواية وغير ذلك من المجالات الأدبية المختلفة. كل ذلك تحت سقف واحد ومن خلال مجموعات صغيرة، من أجل إعلاء قيمة التعاون بين الشباب وحثهم على الاستفادة من بعضهم البعض مما يساعدهم على الإبداع والابتكار.