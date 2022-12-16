«الأوركسترا العربية ».. ليلتان من الطرب في «المجاز»

المصدر: الشارقة - البيان

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يستضيف مسرح المجاز، مطلع 2023، «الأوركسترا العربية الوطنية» من ولاية ميشيغان الأمريكية، في حفلين طربيين يحييان تراث الموسيقى العربية الأصيلة بأصوات مميزة لنخبة شبابية تقدم الطرب بروح العصر. وسيكون الجمهور على موعد مع المطربين مي فاروق ومهند مشلح في 20 يناير المقبل، في حين يلتقي مع عبير نعمة ومرعي سرحان، 21 من الشهر ذاته.

ويأتي الحفلان ضمن موسم «هلا بالمجاز»، ويقدماهما مطربون وعازفون من عرب أمريكا وأمريكيون من أصول مختلفة، بقيادة مايكل إبراهيم مؤسس وقائد الأوركسترا، الذي يشتهر بحضوره الفريد على المسرح، من خلال تفاعله الحركي مع الإيقاعات الموسيقية.

فقد جذب حضوره وعزف الأوركسترا الجماهير من كافة الأعمار ومختلف قطاعات المجتمع الأمريكي، وسيعود جمهور «هلا بالمجاز» مع الأوركسترا إلى الزمن الجميل عبر أغان منوعة لأم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ ووديع الصافي وفيروز وغيرهم.