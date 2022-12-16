أمسيات فنية وأهازيج شعبية في «السلع»

المصدر: (الظفرة - وام)

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يقدم مهرجان السلع البحري بدورته الثانية أمسيات فنية من الموروث الشعبي للزوار على شاطئ مدينة السلع بمنطقة الظفرة، إذ تستقبل فرقة أبوظبي للفنون الشعبية التابعة للجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي زوار المهرجان بأعذب الألحان التراثية والأغاني الشعبية والوطنية التي تطرب الحضور بما تشكله من لوحات تحتفي بالتراث الإماراتي الأصيل. ويومياً خلال فعاليات مهرجان السلع البحري تتنقل فرقة أبوظبي للفنون الشعبية في مواقع متعددة في السوق الشعبي ومجلس النوخذة والمسرح وساحات المهرجان، لتبهر زوار المهرجان الذين جاؤوا من كل حدب وصوب.