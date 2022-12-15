تجارب مذهلة وعروض متنوعة في ليلة رأس السنة بدبي

المصدر: دبي ـــ البيان

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تقدم دبي لزوارها في ليلة رأس السنة العديد من التجارب المذهلة، ليستمتعوا بليلة استثنائية لا تنسى على أرضها، وفي السياق، يقدم فندق سانت ريجيس دبي، النخلة، وجهة الإقامة الفاخرة الأفضل من نوعها على جزيرة نخلة جميرا الأيقونية، باقة إقامة احتفالية لا تضاهى في ليلة رأس السنة الميلادية، ويعد ضيوفه باختبار أروع التجارب على طريقة كارولين أستور المذهلة.

ويدعو الفندق ضيوفه لاستكشاف مستويات جديدة من الترف من خلال باقة الإقامة المصممة خصيصاً للاحتفال بليلة رأس السنة والتي تعد الأفخم من نوعها في المدينة. حيث يمكنهم استقبال العام الجديد في جناح أستور الأخاذ والاستمتاع بإقامة طويلة فيه برفقة نصفهم الآخر، كما يمكنهم دعوة أصدقائهم لمشاركتهم هذه الاحتفالات الراقية وقضاء ليلة رأس سنة منقطعة النظير. حيث تتضمن هذه الباقة الرائعة سلسلة من المشروبات الترحيبية يتم تقديمها في الجناح، تتبعها وجبة عشاء فاخرة مكونة من خمسة أطباق تكفي لستة أشخاص بالغين.

وتتضمن قائمة الطعام الحصرية المعدة خصيصاً بهذه المناسبة السعيدة طيفاً من الأطباق الشهية المبتكرة، مثل غازباتشو البطيخ المُبرَّد والنعناع والأمبيرجاك تيراديتو، يليها الاستاكوزا الكندي ولحم الضأن المطهو على نار هادئة. وفي الختام، سيستمتع الضيوف بحلويات تشيري ديلايت اللذيذة المفعمة بنكهة الكرز. ولإضفاء مزيد من الروعة على هذه الباقة المميزة.

وسيتمكن الضيوف من مشاهدة عرض الألعاب النارية المذهل، مستمتعين بإطلالة ساحرة ومباشرة على أتلانتس وأفق نخلة جميرا.