بيت الشعر في الشارقة.. أفضل مشروع في خدمة الشعر العربي

المصدر: الشارقة - البيان

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كرم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي الأمير خالد الفيصل، مساء أمس، الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي في موسمها الرابع بمعرض جدة للكتاب، في حفل حضره وفد دائرة الثقافة برئاسة عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، ومحمد البريكي مدير بيت الشعر في الشارقة، إضافة إلى كبار المسؤولين ورجال الإعلام من دول الوطن العربي.

حيث تسلم عبدالله العويس جائزة بيت الشعر في الشارقة عن أفضل مشروع في خدمة الشعر العربي، وجاء في تصريح له أثناء حفل التكريم: «إن رسالة بيت الشعر وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، هي في الالتزام بدعم المسيرة الثقافية والشعرية من خلال الاهتمام بالطاقات الإبداعية الشابة، لتحقيق التنمية الثقافية المستدامة، ولأن الشعر ديوان العرب فالشعراء لهم دور محوري وأساسي، حيث شكلت مبادرة وجهود سموه في إنشاء بيوت الشعر في العالم العربي، علامة فارقة في الحراك الثقافي، وإعلاء الشأن الثقافي العربي».

وأضاف: «إن إثراء المشهد الشعري يتجلى في تنظيم المهرجانات الثقافية والأمسيات الأدبية، والندوات الفكرية، وإصدار دواوين شعرية وتنظيم جوائز ثقافية وورش في الوزن والعروض الشعري، وتوفير مكتبات متخصصة، لتأمين مناخ مناسب للارتقاء بمستوى عطاء المبدعين والموهوبين الشعراء، إضافة إلى منح جوائز تقديرية للشعراء الرواد».

واختتم العويس: «حصول بيت الشعر في الشارقة على الجائزة، يؤكد نجاح هذا المشروع الثقافي الذي يوليه صاحب السمو حاكم الشارقة من اهتمام ودعم لا محدود مادياً ومعنوياً، حيث أصبحت الشارقة عبر برامجها السنوية والدورية وجوائزها المختلفة وجهة رئيسة للمثقفين والشعراء والمبدعين الشباب من محبي الشعر».

وحمل الأمير خالد الفيصل تحياته إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وثمن جهوده الكبيرة، ومبادراته في خدمة الثقافة والشعر والشعراء العرب.