حديقة أم الإمارات تحتفي مع ضيوفها بـ «يوم اللغة العربية»

المصدر: أبوظبي - البيان

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تستضيف حديقة أم الإمارات، الوجهة المميزة بطبيعتها الساحرة ومساحاتها الخضراء في أبوظبي، مجموعة من المبادرات المبتكرة احتفاءً بيوم اللغة العربية وإسهاماتها في الحضارة والثقافة الإنسانية، وذلك في «سوق الحديقة»، والذي يقدم لزواره فرصة الاستمتاع بعروض الدمى المتحركة، وقصص الحكواتي الشيقة في «بيت عربي»، بينما أعد لعشاق المطالعة مجموعة واسعة من الكتب باللغة العربية المعروضة في المكان، للاختيار منها من كتبهم المفضلة.

كذلك تقدم حديقة أم الإمارات لأولئك الباحثين عن منبر للإبداع، المشاركة في ثلاث ورش عمل للخط العربي تنظمها «مؤسسة ميدوسا»، لتتيح للمشاركين فرصة تعلم كيفية كتابة الخط العربي على مواد مختلفة، بما في ذلك الورق، والقماش، والخشب باستخدام فن حرق الخشب، إضافة إلى حرف يدوية تعرض للزوار فن رسم وخياطة الحروف العربية. كما سيقدم متجر «كازا ديزاين» أيضاً ورشة عمل حول فن الخط لتعليم المشاركين كيفية الكتابة على الحقائب والأوشحة والقمصان.

ويمكن للصغار المشاركة في مسابقات اللغة العربية، التي ستقام في «منطقة العشب الكبرى» في الحديقة، حيث سيعلن يومياً عن أسماء 5 فائزين من سعيدي الحظ للحصول على جوائز.

تشكل حديقة أم الإمارات وجهة مثالية ومكاناً مميزاً لالتقاء الأهل والأصحاب، وواحة خضراء غنّاء تجسد إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورؤيته في الحفاظ على التاريخ الثقافي الغني لدولة الإمارات، والذي تمتد جذوره إلى اللغة العربية والإرث الفكري الذي تحمله.