زينوفر فاطمة تكشف من دبي عن فيلم «لا يوجد مخرج»

المصدر: دبي ـــ البيان

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بعد نجاح مجموعة أفلامها التي أعدتها في دبي وآخرها فيلمها القصير«آية» وموسيقاه الروحية والحائز جوائز عالمية، بالتعاون مع «استوديو فردوس» للمخرج إيه. رحمن، تعود المخرجة والمنتجة السينمائية زينوفار فاطمة إلى أفلام الرعب والإثارة، من خلال مسلسل الرعب الحصري على يوتيوب «لا يوجد مخرج – نو واي أوت».

سلسلة أفلام الرعب والتشويق القصيرة، التي بدأت بالتعاون بين شركة «زين برودكشن» والعلامة الشهيرة لغرفة الهروب «نو واي أوت دبي»، والتي تدور قصته حول مجموعة من الأفراد يقومون بزيارة غرفة الهروب بعد دعوتهم من أجل اختيارهم للمشاركة في فيلم رعب، ومعرفتهم بشروط المشاركة والاختيار، يبدأون بالشك بوجود قوى خفية كبرى تشارك في اللعبة.

كما هو الحال مع جميع مشاريعها فإن زينوفر فاطمة لا تعد من خلال فيلمها الجديد بتجربة مبهجة فحسب، بل تعد أيضا برسالة مؤثرة للجماهير، لأن حبكته مبنية على رسالة اجتماعية مهمة للغاية تم دمجها بسلاسة في السرد.

زينوفر فاطمة أنتجت وأخرجت أكثر من 20 فيلماً قصيراً خلال حياتها المهنية، التي امتدت لخمس سنوات، تناولت فيها قضايا اجتماعية مثل الابتزاز عبر الإنترنت والاكتئاب وحتى العنف المنزلي.

يضم فريق «لا يوجد مخرج- نو واي أوت» خمس شخصيات بارزة ومؤثرين في دولة الإمارات العربية المتحدة، سيخوضون مغامرة غير متوقعة ستربطهم معاً مدى الحياة، ومن بين هؤلاء زينوفر فاطمة»، بالإضافة إلى المؤثر في مجال الموضة ونمط الحياة محمد جنيد الملقب جانوك كينج، ومقدم البرامج الشهير جو موهان، وممثل شاب ناشئ، وعارضة الأزياء شيتراانغ شوهان.