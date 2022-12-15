34 مشاركاً في النسخة التاسعة من رحلة الهجن

المصدر: دبي ــ البيان

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أعلن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عن استعداده لانطلاق قافلة رحلة الهجن في عامها التاسع على التوالي.

وذلك يوم الأحد المقبل، وتضم القافلة في هذا العام 34 مشاركاً من 15 جنسية هي: الإمارات العربية المتحدة، فرنسا، إيطاليا، جنوب أفريقيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، ألمانيا، البرازيل، اليمن، الهند، سوريا، باكستان، الأردن، ولوكسمبورغ.

مزيج ثقافي وحضاري متنوع، من بلدان مختلفة، جمعهم الشغف والرغبة في خوض هذه التجربة الفريدة في سبر، واستكشاف روعة صحراء الإمارات بتفاصيلها التاريخية الساحرة، لمسافة تمتد لأكثر من 600 كلم.

وكان مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث قد أخضع المشاركين في الرحلة لتدريبات مكثفة على مدار الشهور الماضية، لتعليم المشاركين ركوب الهجن، وطرق التعامل معها، من خلال مجموعة من خيرة المدربين.

وعن هذه الرحلة قال عبد الله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث: تعتبر رحلة الهجن واحدة من أهم رسائلنا في حفظ الهوية الوطنية، والتعريف بموروثنا الشعبي الذي نعتز به والشعبية الكبيرة، التي أصبحت تتمتع بها هذه الرحلة بين المواطنين والمقيمين هي دليل على نجاحها، تجهيزات القافلة مكتملة، والمشاركون لهذا العام يتسمون بجاهزية ممتازة.

ومن الجدير بالذكر بأن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث يحرص على تأمين أعلى درجات السلامة للمشاركين، حيث يرافق القافلة طاقم طبي متكامل.