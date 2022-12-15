3 متأهلين لمسابقة البحث العلمي المسرحي

المصدر: (الشارقة - البيان)

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أعلنت الهيئة العربية للمسرح أسماء المتأهلين الثلاثة من الباحثين العرب الشباب للمراكز الثلاثة الأفضل، في النسخة السابعة من «المسابقة العربية للبحث العلمي المسرحي»:

الباحثة أسماء محمد حسن إبراهيم، مصر، عن بحثها الموسوم بـ«تجليات الصدمة في المسرح النسوي السعودي. خطاب المرأة في نصوص ملحة عبد الله»، والباحث عادل القريب، المغرب، عن بحثه الموسوم بـ«العرض المسرحي «ديالي»: بين صدمة الطرح الموضوعاتي وحدود الاشتغال الجمالي»، والباحثة مروة أحمد وهدان، مصر، عن بحثها الموسوم بـ«تجليات مسرح الصدمة في الخطاب المسرحي الفلسطيني (دراسة نقدية لمسرحية «المسلخ» بين النص والعرض)». وتضم لجنة التحكيم البروفيسورات: سعد يوسف (السودان)، وسعيد الناجي (المغرب)، ونجوى عانوس (مصر).