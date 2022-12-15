«ماجد» تحتفي بالفائز بلقب «قال الشاعر»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت قناة ماجد التابعة لأبوظبي للإعلام، شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في دولة الإمارات، عن استعدادها للاحتفاء بحامل لقب برنامج «قال الشاعر»، وذلك يوم الأحد الموافق 18 ديسمبر 2022، بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) و«أناسي للإعلام».

وسيتم الإعلان عن اسم الفائز بالمركز الأول بالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية، وذلك في الحلقة الختامية للبرنامج في موسمه الأول، بحضور الشيخة فاخرة بنت ذياب بن سيف آل نهيان والشيخ خليفة بن ذياب بن سيف آل نهيان. وتولت منصة «ماجد» إعداد البرنامج والإشراف عليه، بالتعاون مع الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان، سفيرة الثقافة العربية لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو).