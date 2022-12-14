«الشارقة للمتاحف» تسلط الضوء على مقتنيات عُمانية

المصدر: الشارقة - البيان

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يفتتح اليوم في متحف الشارقة للآثار معرض «الحضارة العمانية... النشأة والتطور» الذي يستمر لغاية السابع من شهر يونيو 2023، وقد أعلنت عن تنظيمه هيئة الشارقة للمتاحف في تعاون أول مع المتحف الوطني في سلطنة عمان، بهدف تسليط الضوء على العلاقات الثقافية بين البلدين الشقيقين.

ويطلع المعرض الأول من نوعه للمتحف الوطني العماني في دولة الإمارات جمهوره على مجموعة متنوعة من القطع الأثرية الفريدة تزيد على 100 قطعة تروي تاريخ الإنسان العماني منذ فجر التاريخ، حيث تعود المعروضات إلى فترة العصور الحجرية والبرونزية والحديدية وفترة القرون الأخيرة قبيل الإسلام.

وقالت منال عطايا المدير العام لهيئة الشارقة للمتاحف، بأن المعرض يسلط الضوء على تاريخ وحياة السكان في شبه الجزيرة العربية، ويبرز كذلك الروابط التاريخية بين البلدين من خلال مجموعة مميزة من المقتنيات الأثرية.

معروضات

وتشتمل المعروضات على أدوات الصيد والأسلحة والأواني الفخارية والحجرية والصوانية وأدوات الزينة والأختام والحلي الشخصية وأدوات الزراعة، فضلاً عن عدد من المصنوعات البرونزية والذهبية التي تتضمن قلادة ذهبية نادرة تعود للفترة بين 300 ق.م و400م.

وينطوي تنظيم هذا الحدث على أهمية استثنائية، باعتبارها المرة الأولى التي يتم استعراض هذه المجموعة من القطع الأثرية المتنوعة خارج سلطنة عمان.