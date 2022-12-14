جائزة حمدان بن محمد الدولية للتصوير 10 فائزين بـ«غيوم» و«بيوت»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن الفائزين بمسابقة «انستغرام» لشهري سبتمبر وأكتوبر 2022، حيث كان موضوع مسابقة شهر سبتمبر «غيوم» وشهر أكتوبر «بيوت».

قائمة الفائزين في المسابقتين عكست استمرارية تألق العدسة التركية، وسطوع الموهبة السعودية والعراقية عربياً، بجانب إنجازاتٍ فرديةٍ لافتة من سنغافورة والهند والفلبين وأوكرانيا وإيران.

قائمة الفائزين بمسابقة شهر سبتمبر «غيوم» شَهِدَت تألقاً عربياً سعودياً من خلال المصور عبد العزيز عبد الرحمن الغامدي بجانب المصورة السنغافورية ليم يان شين والمصور الهندي شيفاجي شيكابا دوتي والمصور الفلبيني تيوفل ايرادون والمصور الأوكراني ييفان ساموشينكو.

نسخة شهر أكتوبر «بيوت» شَهِدَت استحواذاً تركياً من خلال المصورين فاتح محمد أوزديمر وفيض الله تونك وميريك أكتار بجانب المصور العراقي علي رحيم طعمة والإيراني أوميد هيداريفار.

وسيحصل الفائزون على الميدالية التقديرية الخاصة بالجائزة وستُنشَرُ صورهم وأسماؤهم على الحساب الرسمي للجائزة على انستغرام HIPAae، وقد شَهِدَت مسابقة شهر سبتمبر استخدام الوسم HIPAContest_Clouds2# ومسابقة شهر أكتوبر على الوسم HIPAContest_Home#.

استراتيجية

وفي تصريحه عن الحدث، قال الأمين العام للجائزة، علي خليفة بن ثالث: اختيار المواضيع المبسّطة ضمن استراتيجيتنا في «هيبا» لتقديم فرصة المشاركة لأكبر شريحة من المصورين خاصة أولئك الذين يكتبون السطور الأولى لقصتهم مع التصوير.

بالنسبة لهم هذا النوع من المواضيع أكثر سهولة وتحفيزاً على المشاركة والمرور بعملية اختيار الصورة ونشرها ومن ثم الترقّب والاطلاع على الأعمال المنافِسة وصولاً للحظة إعلان الفائزين.

هذه الخطوات في غاية الأهمية لبناء شخصية المصور ومنحه الثقة الابتدائية اللازمة للانطلاق. وأضاف بن ثالث: نعمل على أن تُغطي مواضيع مسابقاتنا جميع حقول الإبداع البصري، نبارك لجميع الفائزين وننصح باقي المشاركين باستمرارية تطوير مهاراتهم واختيار أعمالهم بدقة للمسابقات والثقة أن الفوز سيكون حليفهم.