مهرجان أبوظبي في نسخته الـ 20: إرادة التطور.. توقٌ للريادة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، برعاية حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، مساعد سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للشؤون النسائية، رئيسة اللجنة العليا لمبادرة «عطايا»، خلال مؤتمرها الصحفي، بحضور ومشاركة معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، عن برنامج فعاليات الدورة العشرين لمهرجان أبوظبي 2023 التي تنعقد تحت شعار «إرادة التطور، توقٌ للريادة»، وتضم سلسلة متميزة من أعمال التكليف الحصري والإنتاج المشترك والعروض لأول مرة محلياً، عربياً، وعالمياً، ومجموعة استثنائية من الفعاليات والجولات المحلية والعالمية، بالإضافة إلى الندوات الحوارية وورش العمل.

عروض

وسيقدم مهرجان أبوظبي، على مدار الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر مارس، برنامج فعالياته الرئيسي المكثف، والذي يتضمن العديد من العروض والفعاليات الموسيقية المباشرة بمشاركة الجمهور، فيما تستمر الفعاليات المجتمعية المحلية والعروض العالمية الأخرى على مدار العام. وخلال المؤتمر الصحفي، الذي أقيم في فندق قصر الإمارات، بحضور لفيف من كبار الشخصيات ونخبة من المبدعين والفنانين والمثقفين من حول العالم، انضم إلى المتحدثين عدنان العوضي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، بالإضافة إلى عرض رسائل مسجلة لكل من المؤلف الموسيقي الحائز جائزة الأوسكار تان دون، والتينور العالمي خوان دييغو فلوريس.

وقالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي: «بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نتابع اليوم مسيرتنا، بفكر سموّه الفذ، النيّر المتطوّر، وهو القائل: «اعتزازنا وفخرنا بالإنسان الإماراتي لا حدود له، فقد أثبت هذا الشعب العزيز، قبل الاتحاد وبعده، وفي كل المراحل الصعبة التي مرت بنا، أصالته وصلابته وإرادته القوية وقدرته على تجاوز التحديات». اسمحوا لي بأن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى مقام سموه وهو يحثنا على صناعة الفكر والأثر، والإيمان بقدرتنا وإرادتنا».

20 عاماً

ألقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، كلمة سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، راعي مهرجان أبوظبي، وقال: «إنَّ مهرجان أبوظبي ينعقد في دورته لعام 2023 متوّجاً مسيرة 20 عاماً من العطاء الثقافي والإنساني، والجهد الابتكاري المستمر، في سبيل دعم مسيرة التنمية والتطور، ترجمةً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتمكين قطاع الثقافة والفنون والصناعات الإبداعية، وتعزيز إسهامها في الاقتصاد المتنوع لدولة الإمارات، إيماناً منها بأهمية الثقافة والفنون والصناعات الثقافية في الاستدامة والرفاه».