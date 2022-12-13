«شباب المعرفة».. 20 جلسة تضيء دور الأجيال في صنع المستقبل

المصدر: دبي ـــ البيان

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اختتمت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة فعاليات «ملتقى شباب المعرفة» الذي نظَّمته المؤسَّسة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك على مدى أربعة أيام في الفترة ما بين 6 و9 ديسمبر 2022. وشهد الملتقى تنظيم أكثر من 20 جلسة حوارية ومعرفية حول تمكين الشباب معرفياً وتعزيز دورهم في قيادة مسارات تطوير المعرفة، استضافت خلالها نخبة من أبرز المتحدثين العرب والعالم.

وشهد اليوم الختامي للملتقى تنظيم 4 جلسات حوارية ناقشت العديد من المواضيع والمحاور أهمها دور الابتكار والتكنولوجيا في جعل العالم أكثر إنصافاً، والتحديات التي فرضتها الجائحة على الصحة النفسية للشباب، وتقليص فجوة المعرفة المالية بين الأجيال الشابة، ودور الشباب في دعم التقدُّم على مستوى تنفيذ خطة التنمية المستدامة.

وشارك في الجلسة الحوارية الأولى بعنوان «الإنجاز رغم كل الصعاب» كل من: جافيا علي، مسؤولة ارتباط للأشخاص ذوي الإعاقة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المكتب الإقليمي للدول العربية، وعبدالعزيز المطيري، منسق إداري في مكتب برامج التدريب ومكتب المعلومات في كلية إدارة الأعمال بجامعة الكويت، وفرح القيسية، مؤسِّسة Stutter UAE. وأدار الجلسة حازم إبراهيم، مترجم وصحفي في قناة الشرق للأخبار – اقتصاد الشرق مع بلومبرغ.

وحملت الجلسة الثانية عنوان «من الوباء إلى العالَم الافتراضي - إعادة التركيز على صحة الشباب» ، بمشاركة الدكتورة جنى بو رسلان، محاضِرة ومتحدثة تحفيزية، وحاورتها ستيفاني البستاني، محلِّلة برامج وباحثة، مشروع المعرفة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

محاور

وناقشت الجلسة الثالثة التي حملت عنوان «تعزيز الإدماج الرقمي للشباب في الاستثمارات» عدداً من المحاور المتعلقة بتطوُّر المشهد المالي، وتقليص فجوة المعرفة المالية بين الأجيال الشابة، وإعادة صناعة قطاع التداول والاستثمار، وطرق تأمين المستقبل المالي في عمر مبكِّر. وشارك في الجلسة محمد رسول، المدير التنفيذي لشركة أمانة كابيتل، وحاورته مايا حجيج، مقدِّمة برامج اقتصادية في قناة الشرق للأخبار.

دعم التقدم

واستضافت الجلسة الرابعة التي حملت عنوان «الشباب - مناصرة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة»، نهى حفني، المؤسِّس والرئيس التنفيذي لشركة «بيبول أوف إمباكت»، وحاورتها سارة شاتيلا، مسؤولة الاتصالات والمناصرة لمكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في الإمارات العربية المتحدة، والتي ناقشت عدداً من المواضيع المتعلقة بدور الشباب في دعم التقدُّم على مستوى تنفيذ خطة التنمية المستدامة، وتمكين المنظَّمات والشبكات التي يقودها الشباب.