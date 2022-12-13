شكراً مُنتخب المغرب

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جاوزتَ صعباً فاستعــِـــــدَّ لأصعبِ

سجَّلتَ فخــــْراً في السجلِّ اليعرُبيْ

أكمِلْ طُموحَك شُقَّ دربَ تــــــــألُّقٍ

(لا صوتَ يعلو فوقَ صوتِ المَغربِ)

«بوراشــــِــــــدٍ» قد قــــــــــــــالهُ وهو الذي

بــــأسُودِ أطلسَ ظلّ أكبـــــــرَ مُعجَب

والعُربُ كلُّ العُرب قد فخروا بكُم

كالفِقه حين زها بأمسِ بــــ«أشهَبِ»

أنتــــُم بنو حسَنٍ لكم دعــــــــــواتُنــــــــا

فــــــي قــــــــــــادم الأيــــــّــــام فوزٌ مَطلبي

حقَّقتُم مـــــــــا لم يُحقَّق ســـــــــــابقاً

لكنَّ عــــــَـــذباً يشــــــــر ئِبُّ لأعـــــْـــــذبِ

هيـّـا اجمعوا قــــُدراتِكم كي تبلغوا

للـــ«كأس»يُرفع في سماء المَلعبِ

لم أمتهِنْ كـــــُــــرةً وإنـــــــيّ شــــــــــــاعرٌ

فيكم بنَصرِ العــُـــــرب أوصــــاني أبي