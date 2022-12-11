مبادرة جديدة لتمثيل محترفي صناعة السينما العربية خلف الكاميرا

المصدر: دبي ـــ البيان

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أطلقت خلال الدورة الثانية من فعاليات مهرجان البحر الاحمر السينمائي الدولي، مبادرة ماد كرو سليبرتي MAD Crew Celebrity التي ستمثل مجموعة من ألمع المحترفين الذين يعملون وراء الكاميرا في مجالات تتنوع بين الإخراج والإنتاج والتصوير السينمائي وتأليف السيناريو وتصميم الأزياء وتأليف الموسيقى والمونتاج.

مبادرة MAD Crew Celebrity قدمت خدماتها خلال السنوات الأخيرة أسماء بارزة مثل المخرج مروان حامد (كيرة والجن، تراب الماس، الفيل الأزرق) والمخرج والكاتب تامر محسن (تحت السيطرة، هذا المساء، لعبة نيوتن)، وهي الآن توسع قائمة عملائها بمجموعة من نخبة المخرجين والمنتجين العرب منهم: هاني أبو أسعد، ومحمد دياب، ودرة بوشوشة، وأمير فخر الدين، وشاهيناز العقاد، وغيرهم.