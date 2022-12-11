كرنفال من البهجة والترفيه في مسرح المجاز

المصدر: الشارقة - البيان

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يحظى مهرجان فعاليات الشارقة الذي ينظمه موقع فعاليات الشارقة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة بإقبال كبير من الزوار، حيث يتواصل المرح والتشويق والعروض الضوئية والموسيقية وورش العمل الفنية والتثقيفية والمسابقات التي حولت فضاء مسرح المجاز لكرنفال من البهجة والترفيه بمشاركة واسعة من المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة.

وتحت شعار «تشرق بفعالياتها» تختتم اليوم الدورة الثانية من المهرجان الذي امتد على مدار أربعة أيام، وأسهم في تقديم الوجه الحضاري والحراك التنموي للشارقة، وفي تعزيز المكانة السياحية للإمارة.

وتفاعل زوار المهرجان مع العروض الفنية والترفيهية والإبداعية على المسرح الرئيسي للفعاليات، واستمتعوا بعروض «التوازن بالكراسي» و«تبديل الأزياء السريع» و«رأس البالون» و«العزف على البيانو»، حيث انبهر الحضور بعروض «ألعاب الخفة» التي تقدمها هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، وكذلك فعاليات «الواقع الافتراضي» مع هيئة الدفاع المدني بالشارقة.

منافسة

واشتعلت أجواء المنافسة والتحدي بين زوار المهرجان، مع فقرة «العب واربح» التي نظمها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، فيما شكل «ركن الطهي»، إحدى المنصات التفاعلية مع الحضور منافسة قوية في تقديم أشهى الأطباق بإشراف كبار الطهاة الذين قدموا كذلك ورشة في فنون «الحفر على الخضار والفواكه».

وحفلت أجندة مهرجان فعاليات الشارقة بحزمة واسعة من ورش العمل المجانية التي تجمع بين الترفيه والتثقيف من خلال «مختبر العلوم المذهلة» وما يقدمه من أنشطة تستقطب الصغار الذين يخوضون تجارب علمية مسلية من خلال ورش «الجرعة السحرية» و«الحبر الخفي» و«فنون الرمل والأحجار المرحة»، بالإضافة لورشة تعلم «صناعة السلايم» بمواد طبيعية وآمنة.

وجذبت ورشة «العلاج بالموسيقى» من تنظيم مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية الكبار والصغار على حد سواء، وقدم مركز الشارقة لصعوبات التعلم ورشة لتوعية أفراد المجتمع بمشكلات مهارات القراءة والكتابة والرياضات والذاكرة والقدرة على التركيز لدى عدد من الأطفال والمراهقين وطرق التعامل معها.

ودعماً لثقافة ومهارات ريادة الأعمال، استقطبت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (رواد)، زوار «فعاليات الشارقة» في ورشة عمل بعنوان «أبدع وابتكر مع رواد»، وتتواصل ورش العمل والفعاليات الترفيهية والفنية والإبداعية والمسابقات والعروض الجوالة في «فعاليات الشارقة».