«نوبل» يستعيد أناقته

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اجتمع الحائزون على جوائز نوبل في العاصمة السويدية ستوكهولم، أمس، في حفل بالحضور الشخصي أعقبته مأدبة رسمية، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الجائحة.وتميز الحفل بملابس رسمية فخمة، إذ ارتدى الرجال ربطة عنق بيضاء، فيما ارتدت النساء فساتين سهرة طويلة مع تصفيفات شعر أنيقة. وحضر العديد من الفائزين في العامين الماضيين حفل هذا العام، فضلاً عن الفائزين في 2022. وعلى مدار أسبوع، شارك الفائزون في أنشطة تنوعت بين حلقات نقاش ومؤتمرات صحفية. وكان لديهم وقت لزيارة جامعات وإلقاء محاضرات.